【明星未紅時】湯告魯斯被首位經理人爆因太入戲而得罪人

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）入行以來演過冇數角色，空軍、特工、律師、武士、甚至連吸血殭屍都演過，而他亦出名是「完美主義者」，更曾因此而得罪過不少人！

他的首位經理人Eileen Berlin早前受訪爆「靚佬湯」初入行時的工作態度已好認真，1981年他參演電影《勇者無敵》（Taps）的演出，同片還有同樣是初入行的辛潘（Sean Penn），在片中「靚佬湯」飾演一名軍校的學生。他為角色而下了不少苦工，Eileen表示有次她和丈夫在他拍攝期間一同到餐廳食飯，期間「靚佬湯」被店內一位女侍應認出，並向他問道：「你係演員嗎？」「靚佬湯」第一個反應竟然是跟經理人說：「你話畀佢（侍應）知，唔好再問我任何問題，我仲喺個角色裡面。」顯然他不太開心自己演戲的情緒被破壞。

此外，經理人亦稱「靚佬湯」早年一心想紅，凡事以自我為中心，與電影公司談條件時都會要求最有利的，例如若演主角，排名要在其他人之前，在外景場地亦必定要入住最好的酒店：「佢任何事都只想到『我』」。雖然好自我，但Eileen表示他對工作非常認真，再加上不錯的運氣，在荷里活紅足超過30年！