周冬雨封路趕戲激起民憤　早有前科官媒斥涉違法

「三金影后」周冬雨在內地為新片趕拍街景，疑因封路而阻塞交通，一度激起民憤，10多位鐵騎狂響按發洩不滿，更有久等者按捺不住大叫「要趕回家煮飯」，現場情況一片混亂。據知她已非首次拍戲阻街，去年曾有官媒力斥劇組侵害群眾利益兼涉違法。

內地女星周冬雨與頂流男星許凱主演的古裝劇《千古玦塵》播出後，早前重返電影圈夥拍章宇及張宥浩合演愛情懸疑片《鸚鵡殺》，雖然新片日前已煞科，但仍傳出是非。近日有指她在福建省漳州市的大馬路拍攝街景，由於正值繁忙時間，而劇組用大布幕封街確保拍攝順利，馬路上有10多輛電單車被迫停駛。由於嚴重堵塞的時間頗長，駕駛者不停響按催促，更有人衝上前跟工作人員說：「要趕回家做飯給小孩，快讓我過。」

街上響按聲、吵鬧聲持續嘈到拆天，但布幕內的周冬雨情緒未受影響，邊看劇本邊任由造型師整理頭髮。正式拍攝時，她口中唸唸有詞地埋位，聚精會神投入拍攝，完成後，本來一面嚴肅的她才放鬆心情露出笑容，跟布幕外被阻的躁爆駕駛者形成強烈對比，而劇組於拍攝後開始解除「封鎖線」，讓車輛駛過。

被揭專挑繁忙時間

事後，「周冬雨阻街」成為網民熱話，更有網友翻出去年5月，她有份主演的電影《朝雲暮雨》拍攝時亦曾出現類似情況，被官媒怒批劇組在路道使用高峰期「拍戲封路」，行為涉嫌侵害群眾利益及違反法律規定。