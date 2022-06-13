東方日報C1：開電視掟2千萬雙線出撃　林峯周柏豪「倒戈」無綫

近年和ViuTV掀起多場擂台戰、不斷出招對撼的無綫，可謂腹背受敵，因現在迎來另一勁敵開電視，來勢洶洶發動全新戰略攻勢！據知開電視重金以2千萬元買下由周柏豪主演的回歸劇《獅子山下的故事》及林峯主演的《黑金風暴》，並破天荒以雙線劇集形式播出，兩子「倒戈」相挺，新一輪電視大戰，一觸即發！

今年是香港回歸25周年，賀回歸的影視作品相繼推出，無綫以「香港回歸25周年獻禮之回歸光影頌」作為下半年主推項目，推出多部單元式劇集，並有洪永城主持的綜藝節目《香港25個第一》。而昨日在央視一台首播、由視后胡杏兒率領3大小生周柏豪、陳家樂及李治廷合演的回歸劇《獅子山下的故事》，由開電視成功買下，將在香港播映。

眾星雲集「助攻」

《獅》劇未播已備受矚目，台前幕後雲集精英。由金牌編劇陳寶華及李國立打造的《獅》劇，講述一間茶餐廳見證數代的人和事，胡杏兒由18歲演到65歲，參演的譚耀文及謝君豪更是戲功大爆發。據知開電視更買下另一部由林峯和周秀娜合演的劇集《黑金風暴》，豪斥2千萬港元買下兩部外購劇的開電視，更破天荒將以雙線劇集形式播放。開電視雙線劇排陣，而兩劇齊集無綫新舊猛將，胡杏兒、周柏豪和林峯「倒戈」對撼，勢令無綫迎來另一強勢挑戰。

身為開電視的靈魂人物、以「觀眾喜愛的電視台」為發展方向的有線副主席曾安業，對電視行業前景充滿信心，在其率領下令開電視覆蓋率增加，去年打造的東京奧運節目更是好評如潮。一直不斷尋求跟外間合作的他，近年與身為「好好製作」的主腦余詠珊一拍即合，包括打造開台以來首個選秀真人騷《就是青春YOUNIVERSE》外，余詠珊更以策略顧問身份，參與開電視的節目及發展策略，包括發掘有潛質的劇集。據知因曾安業跟《獅》劇投資方關係一直良好，加上開電視願意投入及動用龐大資源「谷劇」，在互相信任及誠意搭夠下，始成功奪得《獅》劇。

余詠珊：可以話係搶返嚟！

昨日余詠珊接受本報訪問，被問到成為開電視的策略顧問，以及對《獅》劇有否信心，她說：「我嘅身份只係幫吓手，開電視一直想畀觀眾多啲選擇同優質內容，我只係幫佢哋諗個策略點行。個劇咁勁，邊個唔想要？真係可以話係搶返嚟！其實係天時地利人和下，投資方同曾生嘅關係、誠意同信任，先促成呢件事。一直都覺得可以發掘多啲好嘅港劇，好似《黑金》就係第一部，今次呢個雙線劇排法，係想畀觀眾多個選擇，畀大家知道開電視係用心經營。」

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