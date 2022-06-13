吳慷仁流出私「蜜」照　女友邵雨薇Po相還擊

台灣影帝吳慷仁與女友邵雨薇認愛後愈見黐纏，正於馬來西亞為拍攝新片《富都青年》的他，近日就於社交網大晒拍廣告時與女友視訊的截圖，不過戴上假髮的他卻相當搞笑，打扮如同重現於《華燈初上》的「寶媽媽」角色造型，令在另一邊視訊的邵雨薇不禁掩面大笑，吳慷仁對此笑說：「拍個廣告，不小心，就嚇到小姐姐了(邵雨薇)...」更指其打扮很像一位很精打細算的媽媽，又或者像數學老師、退休銀行主管臉，一臉得戚的他更Hashtag指為此花了兩個半小時花妝，沒料笑到不得不截圖，還預告晚一點會再給網友一睹清純美少女的零修圖照片。

而被男友「出賣」的邵雨薇見狀即留言還擊：「你真的是把我的雙下巴分享給大家餒...真是大方...你完蛋了，我要回擊。」幾小時過後，邵雨薇便於社交網出擊，上載男友一張擠出多層下巴的視訊截圖，但卻自嘲：「很弱的回擊...我一直辛苦建立文藝氣息，或至少是漂亮的生活感吧？！卻輕易被另一半給擊垮！好吧，回擊起來也沒特別厲害，畢竟你多變大家都愛，吞了這一局，我就是也很生活啦！沒有甚麼缶女，女神這種事。」二人這招隔空耍花窗，被網友洗版留言，大讚這對情侶非常可愛之餘，亦被他們的甜蜜舉動閃盲！