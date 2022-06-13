欣宜許廷鏗紅館台上圓夢攬足半分鐘　請全男班嘉賓採陽補陰

歌手鄭欣宜（Joyce）一連三晚在紅館舉行「Between Us 鄭欣宜演唱會2022」，昨晚（12日）是個唱尾場，吸引女團COLLAR、黃淑蔓、Lokman（楊樂文）與女友、張敬軒、AGA等捧場，當COLLAR與Lokman現身時惹來觀眾哄動。

欣宜在演唱會中大晒舞功同琴技，她穿上多套低胸裙騷身材，觀眾大叫「好索」，觀眾席上更有人舉住寫有「Marry Me」的燈牌，欣宜笑言：「我知道係你Benjamin，你係我好兄弟，我唔可以同你結婚。」期間，欣宜唱出歌曲《小夜燈》時數度哽咽，接著她獻唱新歌《仍會等》前發表自己的愛情觀，她說：「自己嘅愛情世界冇乜人鼓勵我，因為從少寫到我係一個唔值得被愛嘅人，所以脆弱時覺得自己係個愛情失敗者，我係咪咁唔值得被愛。」觀眾即時為她打氣，她續說：「我有嘅係阿Q精神，我依然相信愛情，我嘅真命天子當我搵佢同時，佢可能都搵緊我呢！」

歌手許廷鏗完成活動後，匆匆出席好友鄭欣宜的個唱擔任嘉賓，欣宜介紹許廷鏗出場時，她笑言：「我哋識於微時兩少無猜，成日會頭貼頭手牽手，成日畀人傳我哋係咪一對，所以我成日都會諗我哋究竟友情定愛情。」接著許廷鏗登場，兩人合唱《好好戀愛》，唱歌時欣宜一度忍不住笑，當二人互相撫摸對方臉時又再度忍不住笑，許廷鏗無奈說：「我唔可能同你好好咁唱一首情歌。」欣宜稱對住他總忍不到笑，許廷鏗沒好氣說：「笑咗啦！我喺台底已經聽到。」二人接著手拖手合唱《半份關心》，最後更情深對望兼眼濕濕。

唱畢後許廷鏗感性表示：「我望住你有一種好奇特嘅感覺，可能太細個認識，喺呢個舞台見到你係第二個感覺，我尋晚有嚟睇，成個騷睇到你，你有句說話不斷講，你唔肯定自己係咪值得被愛。我見住你高高低低，我覺得令我覺得最特別地方，無論邊個高邊個低，我哋返到去仍然喺對方身邊。」說時欣宜已忍不住喊。之後許廷鏗送上自己的黑膠唱片，台下的張敬軒大叫：「又送黑膠。」許廷鏗解釋：「呢隻係試碟，而後面封面係根據2015年12月15號我哋影嘅一張相畫嘅畫，當時我哋傻更更，我哋未上過紅館，我哋話如果上到，要有對方喺度，而我哋今日做到。」他邊說邊哽咽，欣宜感動爆喊，之後二人攬了半分鐘。其後許廷鏗獨自唱出《面具》，他說：「原諒我個狀態有少少奇怪，我等佢上紅館等咗好耐，我綵排時佢突然攬住我喊，佢呢三晚出咗200%努力同付出，希望你哋用歡呼同掌聲話畀佢知佢係值得愛。」

欣宜在安歌時笑謂：「今日好難專心，因為皇上（張敬軒）駕到。」軒仔就用雙手畀心，又豎起兩隻手趾公及提起一隻腳，寓意舉埋腳趾公大讚Good Show，觀眾即時大叫軒仔上台，欣宜為對方推卻：「唔得，因為防疫政策，佢冇做檢測，佢做咗廿幾場畀佢靜靜哋睇騷。」之後欣宜再正式地感謝觀眾到場：「多謝買飛入場，喺一個咁多選擇嘅年代你都揀我，我覺得人生好奇妙，你哋揀我唔係必然，我想話你畀你聽即使2021年得到好成績，我未滿足，我有太多嘢想攞出來送畀你哋，希望你哋繼續支持同留意我，我擁有所有都係你哋畀我。」她邊強忍淚水邊說。

欣宜先後4度安歌，期間有歌迷隔台送花，欣宜即識做地遠距離跟對方合照，她又以英文叫大家回家，話自己好累又好餓，其後她要求大家說Love You，觀眾齊叫Love You並全場做出心心手勢，場面壯觀，欣宜感動得眼濕濕，欣宜見到觀眾仍不願離場，一臉難以置信兼落淚，她叫大家拿出尾指跟她約定下次再見：「一定有下次，只要你哋續繼愛我。」

她受訪時自評演唱會只有75分，認為可以做得更好，講到在個唱中多次落淚，她笑言：「我好冇用，女人係女水造，不過許廷鏗仲渣過我。」問到男友Derek有否來捧場，她即時迴避說：「唔好講到佢已經係（男友），我好享受畀人追嘅過程。」她指很多好友都有捧場，令她感到好有愛，又指觀眾反應熱烈到痴線，第一次見到心海。對於很多粉絲投訴買不到飛，無奈說：「我戥佢哋好傷心，有啲人買黃牛飛，炒到4千幾，我下次要開多幾場。（係咪好快再開？）好呀！唔好畀佢停，我覺得觀眾好鍾意我跳舞，下次要跳多啲，我嘅身體畀年紀局限咗，所以要盡快再開騷。（到時搵Anson Lo幫手指導？）好呀！或者叫佢分擔吓。所有嘉賓都係我親自邀請，想請啲男嘉賓嚟畀啲力量我。」並點頭承認要採陽補陰。另外，問到父親鄭少秋對其演唱會的意見，她即時以秋官腔說：「好好，跳舞好犀利，唱啲歌好潮，但我唔識唱。（下次請爸爸上台表演？）我想同佢一齊跳唱《香港料理》。」談到有指她現年滿35歲便可繼承母親6千萬遺產，她不願多談：「唔講呢啲，每年都講一次。」