歌手布志綸(Alan Po)相隔半年,再度以樂隊形式舉行線上音樂會。之前他不時會在社交網以自彈自唱形式玩live,今次請得樂手現場獻唱,過足夾Band癮!音樂會的高潮當然是唱近期在流行榜都獲得佳績的作品《飛鳥俠》。音樂會神秘嘉賓就是飾演MV主角「飛鳥俠」的朱謙,他稱朱謙有佬味又夠fit,朱謙說Alan一直靚仔,互相讚美吹捧下笑言大家都沒有下台階了,場面搞笑。

曾是樂隊朱凌凌成員的朱謙帶來了他喜歡的《Fly Me to the Moon》,Alan也加入和唱,非常合拍,之後朱謙特別自己彈鍵琴送上他欣賞的高世章老師作曲的《如果一天》給Alan去鼓勵他和其他唱作人。音樂會最後以他首支個人作品《人在野》作結。

Alan非常感恩:「《飛鳥俠》是我用來鼓勵自己,也是用來鼓勵在疫情下受影響的朋友,盼歌曲能為他們帶來希望。歌曲在電台流行榜獲得好成績我很高興。加上導演設計了英雄人物的MV故事,整件事非常勵志。現實中大家面對不少問題,即使飛鳥俠亦然,希望歌曲能為大家帶來力量。」