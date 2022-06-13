【IB攻略】善用暑假　IB專家分享3大溫習秘訣

筆者今次找來HKExcel 的數學物理專家Isaac，分享暑假3大溫習秘訣。相信絕大部分的學生都十分喜歡暑假，不用返學、上課，可以輕鬆的過一個悠長假期。想問一下，每天睡到中午才起床，跟朋友出街吃喝玩樂，打機動到通宵達旦⋯⋯這個會不會是你暑假的寫照？

暑假說長不長，說短也不短。有沒有想過其實懂得如何善用暑假這段時間，可以幫助你學術成績提一個、甚至兩個等級？然而又可以令身體和精神得到充分的休息和放鬆？

筆者有以下的建議給各位學生：

1.恒常規律的溫習

過去一年，在不同的科目上學會了很多不同的課題和知識；但如果不作溫習，這些知識會慢慢離你而去，到開學才發現上年學過的都忘記得一乾二淨，而新的課題卻一擁而上，在學習上，學生難免會感到乏力。亦有某部分學生會選擇在開學前一、兩星期才開始溫習或完成暑期功課，但經過一個悠長假期，學生總會失去動力，溫習時難免力不從心。

為避免這情況發生，學生最好在暑假時恒常溫習以往學過的知識，給自己制訂一個溫習與作息時間表，例如隔天溫習；或者每兩天溫習一次，一天休息等等。

2.溫習與作息時間表

一日之計在於晨，頭腦在上午的時間最為靈活。在每日溫習時間安排上，我會建議於午飯前溫習一些需要多用腦筋的科目，如數學、物理、化學等。在午飯和小休過後，可以溫習一些消耗腦力較低的科目，如語文科等。至於晚上，可以做適量運動，讓身心都得以紓緩，及有一個充足和有質素的睡眠。

3.溫習清單

在暑期初期，可按照學期大考的結果，依題目的熟悉程度安排一個溫習清單，並在暑假後期部分安排自己一個測驗，評估學習進度。若可以安排預習下一個學期的課題更佳！若遇到不明白部分，可以先作標記，待將來老師教及相關內容時，可以格外留心！

時間表因每人的日程而異，定制一個最適合自己的時間表，並持之以恒，保持學習的動力！

學海無涯，溫習之餘記得預留自己私人時間，以及陪伴家人和朋友。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣