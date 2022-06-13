鄧倫出道10周年鐵粉布置火窩店　鄧倫現身答謝食蛋榚

剛過去的6月10日乃內地藝人鄧倫出道10周年的紀念日，但由於3月中陷入逃稅風波，他一直鮮有公開露面。一班鐵粉對偶像依然忠心耿耿，「大日子」當天送上不少花束及花藍，將鄧倫經營的火窩店裡裡外外變成花海，場面相當震憾，連途人都忍不住駐足欣賞，且掏出手機拍下這壯觀的場面。

其中一個以紅、黃玫瑰砌成的花束，當中一個「等」字相當亮眼，可謂代表着粉絲對鄧倫的心意。而火窩店內更加發現鄧倫的人形紙牌、10層高的「年份蛋榚」，以及選用鄧倫過往代表角色造型砌成的蛋榚擺在當眼地方，粉絲自發行動相當窩心。

有指當天鄧倫曾出現在火窩店內，不但吃了蛋榚，還看了大家寫給他窩心的信。而其前助理賀賀的社交不台更突然出現一段短視頻，粉絲們細聽下聽出鄧倫的笑聲，以及懷疑是其手臂的出現。對於偶像「另類報平安」，不少粉絲都紛紛於網上留言﹕「鄧倫的聲音，我聽到了」、「聽到了日思夜想的人的聲音」、「他的聲音還是那麼的熟悉」等等，甚至有人坦言一定要繼續風雨同路。鄧倫被粉絲滿滿的愛包圍，自然希望盡快有機會「解凍」，重新站於演出舞台之上。