宋宛穎與澳門媽媽隔空團聚　寫信答謝養育之恩顯孝心

前港姐陳凱琳、余安安、羅敏莊主持的無綫節目《日日媽媽聲》，今集以星二代家教作為主題，邀得朱凱婷（Heidi）及梁芷珮（Christy）擔任嘉賓，後者育有3個仔女，大仔18歲，笑指視仔女如朋友，一家人相處融洽。

以往Christy經常帶仔女出埠拍攝旅遊特輯，問到隨住他們長大，看回片段時會否感尷尬？Christy表示：「其實佢哋唔似主持，只係喺後邊跟住我，所以觀眾唔會覺得佢哋係童星，同學仔亦覺得佢哋係同媽咪一齊工作、去旅行咁樣。」陳凱琳則表示老公鄭嘉穎有少少抗拒兩個兒子經常曝光：「小朋友出鏡太多，佢會驚出到嚟未必係佢哋想要，我都好明白，但係為人父母都想分享，佢建議開一個私人帳戶同朋友分享，我都有咁做。」

而於「最強守護者」環節，就請來即將卸任的港姐冠軍宋宛穎，與身在澳門的媽咪Michelle作視像對話，宋宛穎表示已有差唔多1年沒有返澳門家，此乃長大以來與媽咪分開最長時間，寄望雙方可以盡快見面，Michelle分享女兒成長點滴：「有擔心佢哋心智上、心理上嘅發展，但係見到佢哋兩姊妹做每件事，學業都好自律同埋好自覺，就算艱苦同埋唔開心都會繼續撐落去，佢兩姊妹一定係我生命入邊最重要同埋係我嘅動力，見到佢哋健康成長，所有嘢都值得。」宋宛穎坦言感恩與媽咪關係似朋友，雖然於單親家庭成長，但媽咪很努力彌補家庭不完美部分。最後，宋宛穎寫了一封信給媽咪送驚喜，並即席朗讀，她感謝媽媽多年來付出及陪住成長：「咁耐以嚟都冇聽過佢講辛苦，雖然我嘅家庭唔完美，但係喺呢個家庭係好幸福同埋幸運，希望將來做嘅嘢，會繼續令你感到自豪。」信內的一字一句，令Michelle感動得流下淚來，場面感人！