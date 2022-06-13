「虛實」時裝展　本地設計力量大爆發

香港時裝設計師協會主辦的本地時裝展覽《Juxtaposed 2022 FASHION META》，由即日起至6月23日登錄中環，大家可免費入場感受久違的時尚氣息。展場以香港、上海、首爾及巴黎特色布置，打造出熱門潮流城市氛圍，讓大家即使身處香港也能感受到旅行的樂趣。當中的限定NFT時裝店以LED屏幕展示虛擬服裝，大家可以沉浸於實體展覽與虛擬宇宙完美結合的境界，能夠多角度欣賞設計師的創意。

4大城市主題展覽

今年的Juxtaposed主題爲「FASHION META」，共有70位不同風格的本地時裝設計單位參與。展區的裝置靈感分別源於4大時裝城市，包括香港、上海、首爾及巴黎，將不同文化與設計風格一一呈現。大家可在展覽中觀看虛擬影像和時裝作品，近距離欣賞設計師的精細工藝結合先進科技的成果。大家除了參觀展覽外，還可以試穿本地設計師的虛擬時裝作品。在展場的科技裝置之中實時製作虛擬分身，潮穿元宇宙時裝，感受虛擬時裝質感。

期間限定香港設計師NFT時裝店

今年的潮流熱話非NFT莫屬，國際上許多高級時裝品牌以及設計師都紛紛推出NFT服飾設計以跟上潮流。本地設計師當然唔輸蝕，齊齊與國際時尚藝術NFT作品交易平台Artify及BOAX合作，發表首個香港時裝設計師NFT系列。大家可以觀賞到12位設計師的NFT服裝作品，覺得合適更可直接在交易平台訂購，部分設計師將NFT與實體服裝一起發售，買家可同時擁有虛擬與實體作品。