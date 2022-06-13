爆操女神︱黃榕親授秘技　教你操出惹人垂涎完美腹肌

繽FUN星網推出新節目《爆操女神》，邀得眾女神級藝人化身教練，隔住個Mon傳授喺屋企都可以做嘅運動，最近就請來健美比賽常客黃榕，一連4集教健身動作，聯同繽FUN主播嘉琪，全方位教指導大家操出完美Body，話咁快就嚟到黃榕「最後一擊」，梗係要操練身體最重要嘅核心肌(Core Muscule)，黃榕話主要鍛練腹肌就得，今集就教大家做Crunch(捲腹)動作，分別有摺腰、扭腰及平板動作訓練。

第一個動作叫Oblique Crunch，首先將手擺喺頭後邊，然之後左膝向上屈曲、右手踭掂到左膝頭，腰部有摺埋動作，跟住再做側邊，每邊膝頭提高一下，也要做到摺腰動作，咁樣為之一下，過程盡量摺多啲條腰。之後到嘉琪上陣，雖然動作冇黃榕做得咁優美，但勉強都叫做喘住氣完成動作，嘉琪邊做邊說:「我以為企喺度操腹係冇做sit up咁攰，但係原來企喺度都好攰。」而第二個腹肌動作就係坐喺度做，首先將雙腳凌空少少，條腰都凌空跟住對摺，左右膝頭分別提起，切記伸番直隻腳，之後慢慢落番嚟，跟住中間雙膝屈曲提起，掂一掂雙手手踭，咁樣為之一下。輪到嘉琪跟住做，即使做到冇晒力，但喺黃榕不斷鼓勵下，嘉琪邊做邊嗌「好痛」情況下，終於完成這個高難度動作，之後黃榕再教嘉琪做簡單版，今次雙腳唔使凌空，可以踩住張瑜伽蓆做，不過嘉琪試驗後仍然話好攰，非常搞笑。

黃榕話做完之後有撕裂嘅感覺，就代表做得啱，至於要做幾多下先為之夠，黃榕就話:「好多人話做15至20下，做4組，但係我自己練腹係會做到冇力為止，大概做5至6組。」對於唔少人都有做到腰痛、背痛情況，原來咁樣係代表做錯咗動作，因為成個動作係需要動用腹嘅力向上，如果腹部唔夠力，好容易就會用咗下腰來發力，分分鐘連條頸都郁埋，所以黃榕建議大家要集中用腹部力量:「用腹嘅力量摺上去，同埋要收埋個下巴，唔好俾佢揈來揈去，咁樣就會操到靚靚嘅Core啦!」