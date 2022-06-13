憑《江南美人》上位　林秀香升級做黃金時段女主角

因韓劇《我的ID是江南美人》而廣為人識的32歲女星林秀香，讀初中一年級時被星探發掘，開始對演戲產生興趣，但當時她在一星期後便要獨自去美國留學，1年後她因為難以適應當地生活，加上很想在韓國做演員，便不顧父母的反對返回韓國，她在讀初中二年級時來回釜山和首爾，只為了上演技課，後來入讀安陽藝術高中主修演戲。

她於2009年偶然到訪電影《第四課時推理領域》的片場，便以臨時演員身份首次亮相大銀幕，2011年她參演劇集《新妓生傳》，正式以演員身份出道，在劇集播出前，不少觀眾都問她作為新人為何可以擔任正演，質疑她有後台，但在劇集播出後，不少觀眾都稱讚她演技好，其實當時她是在2,000人的試鏡中脫穎而出，在52集的劇集中憑自然的演技、語氣和咬字獲得觀眾的肯定。

她後來參演《感激時代》、《五個孩子》、《愛在微風中》及《無窮花開了》等劇集，至2018年與「臉蛋天才」車銀優合演改編自同名網漫的《我的ID是江南美人》，飾演從小因為外表醜陋而被欺凌所以整容的女主角姜美來，是她出道以來第一次拍大學校園劇，雖然她的實際年齡比角色足足大9歲，但完全沒有違和感，與車銀優亦十分合拍，令她成功吸納大批粉絲。

她之前都是拍攝日日劇或周末劇居多，但在演出《我》劇之後，很快便升呢成為周一至周五黃金時段的迷你劇女主角，繼演出MBN劇集《優雅的家》後，去年又在MBC劇集《當我最漂亮的時候》中擔正，她主演的《我們從今天開始》和《醫法刑事》則先後於上月及本月開播。