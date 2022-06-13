【視覺減3kg】國際名模教母徐濤親授　影相顯瘦秘技大公開

好多女仔明明自拍技巧出神入化，識搵最佳角度影靚相，但到人哋幫你揸機影相就不知所措，唔知啲手腳點擺先自然！所以主播嘉琪喺今集《跟琪流行》搵咗國際名模教母徐濤親自傳授擺甫士技巧，原來只要做啱姿勢，望落瘦3kg不是夢，想影相顯瘦一定要睇片！徐濤仲會教埋大家點行Catwalk，想行出嚟自帶氣場就望實老師示範喇！

講到身為國際名模教母，對揀模特兒有咩準則，徐濤表示唔同客戶有唔同要求，而且身高限制冇大家想像中咁嚴格：「之前我哋搞好多手提電話騷、髮型騷，髮型騷根本冇身高限制，你把頭髮靚就得！」不過唔少人即使想入行做模特兒，亦擔心會遇到騙案，徐濤提醒大家可以先上網搜尋公司背景，搵父母或朋友陪同到公司：「如果佢叫你影好多性感相，我覺得都係好危險，千祈唔好去！」

徐濤除咗開辦專業模特兒訓練學校，亦積極為業界發掘新血，最新搞作就係為《Asian Super Models Contest Charity Showcase 亞洲超級模特兒大賽》擔任籌委會主席及主席評判：「今次我哋不限國籍，係好好嘅曝光機會，如果佢入到決賽，我哋會免費教佢4堂，Catwalk、Posing、音樂節拍感同舞台實習，係一個唔錯嘅入行途徑。」不過做模特兒係咪想像中咁輕鬆？點解啲模特兒好似成日黑面？想知就要睇今集《跟琪流行》喇！