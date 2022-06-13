請老竇食蛋糕　全新花款好味又過癮

母親節蛋糕大多以花、手袋作造型設計，色彩繽紛，來到父親節，蛋糕造型大多以超人、煲呔、雪茄等設計，顏色亦變沉穩，無論是鐵漢或紳士型爸爸，相信都會甜在心。

朱古力帽子

彬彬有禮的爸爸，總是衣冠楚楚，Italian Tomato由現時至6月19日推出父親節限定蛋糕「紳士の帽」，這個杧果百香果朱古力慕絲蛋糕，選用法國朱古力、果蓉和榛子脆脆製作成紳士帽造型，表面有煲呔、小鬍子和眼鏡朱古力裝飾，形象生動，現時至6月14日前預訂，有95折優惠（6月11日至19日取貨）。另一款以王牌士多啤梨蛋糕改良的士多啤梨朱古力蛋糕，同樣選用法國朱古力配朱古力海綿蛋糕，朱古力味香濃，唔知爸爸會喜歡那一款呢？（士多啤梨朱古力蛋糕門市有售）

紳士禮服

有重要場合，部分爸爸總會穿正裝以示尊重。富豪酒店的餅店由現時至6月19日推出「紳士爹哋」低糖朱古力伯爵茶蛋糕，以黑白西裝作造型的蛋糕，選用85%委內瑞拉黑朱古力和伯爵茶低糖配方製作，領帶灑金粉份外搶眼，切開可見層層的朱古力慕斯、伯爵茶慕斯及朱古力海綿蛋糕，於網上預訂1.5磅的父親節蛋糕，可享優惠價選購。（2日前預訂）

滿滿口感

對於香脆鬆化的美食，爸爸的抵抗力等於零。龍島今年以「My Super Dad」為主題推出比利時純黑朱古力拿破崙蛋糕，酥皮夾心選用比利時54%純黑朱古力忌廉和比利時72%純黑朱古力軟心，表面再灑可可粉，朱古力味香濃，入口鬆脆。除此之外，品牌亦推出由多款酒類打造的酒心朱古力禮盒，加添滋味。由現時至6月19日，選購原個蛋糕可享9折。（門市有售）

兒時美好時光

最近備受IGer追捧、主打靚靚蛋糕造型的Royal Delights，趁父親節、於即日至6月30日期間推出了全新的「父子時光」（藍莓乳酪芝士蛋糕），需於2日前前預訂。蛋糕以藍莓芝士慕絲做基調，入面是朱古力海綿蛋糕及新鮮藍莓粒，果香十足，特別加入的乳酪慕絲，帶微酸味道，平衡甜膩感之餘，更能提升幼滑質感；蛋糕面層營造出父子慢步於沙灘上的情景，讓大家回味兒時美好時光。

吃得的現金

若然爸爸是玩得之人，可以選擇玩味的蛋糕，Vive Cake Boutique在這個6月推出2款父親節主題蛋糕，黃綠色調的「100 Fun Dad」，表面看似水磨石花紋，可選紅絲絨蛋糕配忌廉芝士丶伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉丶朱古力蛋糕配朱古力牛油忌廉或香蕉蛋糕配朱古力牛油忌廉口味，再加上「My 100 Fun Dad」牌子，夠晒搶眼。另一款「Cash and Booze」，以現金和烈酒作靈感，利用糖皮變成美金造型的朱古力蛋糕配白朱古力椰子，周邊以迷你版威士忌和冧酒作裝飾，寓意「金錢非萬能，世上惟有爸爸好」，好玩又好食。（3日前預訂）

繽紛動感

雖然大部分父親都喜愛沉穩色調，但來到父親節，不妨來點繽紛的顏色。Ms B's CAKERY由現時至6月19日推出限定DADDY COOLEST系列，蛋糕內是鮮忌廉、雲呢拿、朱古力、士多啤梨和開心果慕絲，表面分別放置了時尚運動鞋、象徵好運的啤牌和代表吉祥如意的馬蹄鐵，每款的造型都色彩繽紛，相當吸睛。（3日前預訂）

可靠大樹塘景

為了子女，爸爸每每以堅強形象示人，默默為子女遮風擋雨，猶如壯健的大樹。Smile Yogurt以樹木為題，於6月推出父親節「My Treasure」提拉米蘇 OREO 朱古力綠茶蛋糕，樹木色系打造成木桶模樣的蛋糕，加上不同的配料，甜中帶甘。另一款「Top DAD」以氣勢蓬勃的森林來形容一家之主，內有提拉米蘇、綠茶布甸、朱古力蛋白脆、朱古力和綠茶班尼斯，加朱古力珍珠和鬍子裝飾。Simply Pleasure以精緻的塘景作設計主題，推出「Bravo」芝麻黑豆薏米綠茶蛋糕，這個塘景蛋糕，選用花、草及夏季健康食材打造，還看到臘梅、金錢草和岩石，體現濃厚景觀和生命力，客人選購父親節系列蛋糕，可用8折購買《祝安好》漢方草本茶系列茶袋禮盒。（3日前預訂）

和父親乾杯

清香醇厚的日本清酒，除了配小菜，還可以甜食。東海堂於現時至6月19日推出多款主題蛋糕，較特別的「乾杯」以清酒造型設計，是雜果雲呢拿忌廉蛋糕，還有用果凍當冰粒的設計，未吃已透心涼。另外還有橙片朱古力慕絲黑森林蛋糕的可可公爵、粒粒杧果椰子慕絲蛋糕的杧椰紳士和籃球造型的男神狂熱，由現時至6月15日前預訂，會有85折優惠。（2日前預訂）