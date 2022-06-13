Wi-Fi 6E來襲！路由器全面睇

Wi-Fi 6E在外國已流行一段時間，香港經過漫長等待，早前通訊辦終於發出有關設備的標準化指引，容許廠商們為旗下產品申請牌照。而最近Wi-Fi 6E路由器終於有大貨到，究竟市場現時有何選擇﹖Wi-Fi 6E又是甚麼呢？即睇！

減少網絡擁塞

Wi-Fi 6E的「E」解作「Extension」，意即Wi-Fi 6的延伸，同樣建基802.11ax協定，但就在擁擠的2.4GHz和5GHz頻段之外，增加一個寬廣的6GHz頻段，變相多了一條不塞車的專屬行車線，大大減少了網絡擁塞。它的另一優勢是允許額外的160MHz通道，使帶寬和吞吐量翻倍，意味播放8K電影、傳輸AR/VR影像會更清更穩定。

超大覆蓋面

Deco XE75是香港首款Wi-Fi 6E路由器，採用圓筒形純白設計及4條隱藏式天線，外觀較傳統三尖八角路由器討好，輕鬆融入家居。它內建Broadcom 1.7GHz四核心處理器，能同時處理大量資料和高負荷任務。2件裝的覆蓋範圍達到5,500平方呎，家中再無網絡死角。另外支援三個Wi-Fi頻段共同運作，為200台設備提供高達5,400Mbps的網絡總速。若屋企無咁大或石屎牆較少，可考慮Archer AXE75，傳統路由器造型的它設有6根高性能天線，並支援波束成形技術，有助集中及增強Wi-Fi信號。它設有4組Gigabit LAN及1組Gigabit WAN接口，並額外提供一個USB 3.0連接埠，方便設備之間共享文件。

同場加映：變種Wi-Fi 6

除了Wi-Fi 6E，最近還有由小米推動的Wi-Fi 6增強版出現。以新機Redmi電競路由器AX5400為例，便支援4K QAM編碼、160MHz頻寬及2.5Gbps峰值速率，令5GHz速率額外獲得20%提升。它特設獨立電競通道，降低延遲，並懂得智能識别同廠手機，在手遊場景下開啟專屬加速。