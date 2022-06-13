靈感煮意︰【麵種大比併】意大利麵種
2022年06月13日 16:00
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《麵種大比併》的第二集，我們來測試意大利麵種。話說早前我在東網專欄《靈敢侶情》撰文「麵包鬆軟的秘訣」時，曾經提到意大利麵種能麵包升得很高，於是便有讀者要求我示範，到底用它做出來的麵包有多高？立即上東網on.cc收看今集《靈感煮意》，今晚買定料，明早試試啦！
原本食譜（半磅至1磅焗盤）
高筋麵粉 200克
水 140克
酵母 3/4茶匙
海鹽 1/2茶匙
橄欖油 15克
意大利麵種（半磅至1磅焗盤）
意大利麵種
高筋麵粉 40克
水 20克
酵母 1/8茶匙
意大利麵種專欄連結︰https://bit.ly/3QdCFJE
麵糰
高筋麵粉 160克
水 120克
酵母 3/4減1/8茶匙
海鹽 1/2茶匙
橄欖油 15克
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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