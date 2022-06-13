本日日本：teamLab出手　植物園變身藝術空間

去旅行除了飲飲食食，有趣的體驗亦不可或缺。位於大阪市東住吉區的長居植物園，將於7月29日起開設夜間常設展teamLab Botanical Garden，為大家帶來與別不同的觀賞內容。早於1974年開園的長居植物園剛經過翻新，並於4月1日重新開放，佔地達24萬平方米的園區可觀賞約1,200種植物。透過teamLab Botanical Garden，園區晚上則搖身一變成為藝術空間，人氣藝術團隊teamLab利用最先進技術，在不破壞植物園環境下，以非物質性素材如光線、聲音等，將自然與數碼藝術結合起來。場內設有7個藝術作品，最吸睛的有《呼應的小宇宙群─液化光色，日出與日落》，當日落時，眾多橢圓蛋型球體能感受外間環境而產生不同亮光與音色，除了會擴散出去，更與周圍的《呼應之樹》遙相呼應。

另外，《Concrete and Abstract》將人、樹木及光線結合，營造與別不同的畫面，還有《焰粒子世界》，當拿着手機軟件「teamLab:FIRE」靠近作品中的火焰時，火焰會「點燃」你的手機，這樣就可以把作品帶回家。而當你將帶回家的火焰靠近其他人的手機時，同樣會被傳播出去，讓你親身感受「分散型藝術」的樂趣。當此常設展開放後，相信必定會成為關西打卡新熱點！