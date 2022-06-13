姚焯菲面子大　鄭裕玲破例捱眼瞓夜晚開工

被封做「國民初戀」的人氣偶像姚焯菲（Chantel）首次夥拍前輩鄭裕玲（嘟嘟）一齊合拍廣告，乖巧的Chantel認真有面子，深得嘟嘟歡心，為遷就她破例在夜晚開工，嘟嘟還大讚Chantel有做小富婆的潛能。

在圈中以精明見稱的鄭裕玲聯同姚焯菲為中銀香港的BoC Pay拍攝最新廣告，兩人為配合現實生活中的寫實角色，美少女Chantel以露腰裝襯熱褲清新造型上陣，而嘟嘟則以一身輕鬆簡約的西裝褸牛仔褲知性打扮。今次是二人首次合作，一向生活作息有規律的嘟嘟為了遷就Chantel放學時段，不禁破例晚間開工。

嘟嘟談到第一次與Chantel合作說：「之前訪問接觸過Chantel幾次，覺得佢個樣真係好甜美，性格乖巧，我終於明白佢點解有『國民初戀』稱號，真係人見人愛。」在旁的Chantel多謝嘟嘟的體諒：「佢好好，遷就我放學後嘅時間來拍攝，我聽聞佢好早就瞓，所以我同佢講我已經預先記熟對白，希望大家可以早啲收工。」

今次嘟嘟跟Chantel為中銀香港BoC Pay消費券計劃造勢，她們覺得BoC Pay推出的「勁賞轉過嚟」非常吸引，推介大家齊齊轉會，嘟嘟笑說：「我喺大家心目中嘅印象係好精明，精明嘅人就做精明嘅事，老實講轉會真係冇乜懸念，我都有叫身邊朋友都好似我咁一齊轉會，因為真係着數多多，大家要拭目以待。」

今次消費券的年齡層由18歲以上，Chantel雖無緣領取，但她不忘向「聲夢」的朋友仔推介，在拍攝現場嘟嘟笑問她可會要求父母共享他們的消費卷買東西給她，Chantel說：「其實我唔會特登叫佢哋買嘢畀我，自己都有儲錢，工作都有收入，有零用錢，希望自己學理財，為將來打算，好好裝備自己。之後去外國讀書，我都想用自己賺到嘅錢交學費。」嘟嘟聽罷Chantel的答案，笑言又對她再加分：「Chantel早過我入行，年紀小小已識搵錢，又有儲錢計劃，應該好快由『小公主』變成『小富婆』。」

嘟嘟向來以精明見稱，特別向Chantel推介以BoC Pay登記消費券，除盡享「轉會現金賞」外，仲可擸埋總值高達港幣15,000元商戶優惠。嘟嘟笑言已有周詳計劃：「依家第二階段，就睇中了新款電腦，之前格過價覺得有啲貴，依家有消費券資助就心動，仲搵到間同BoC Pay有優惠推廣嘅電器連鎖店做特價，等一收消費券就即行動。」

現年15歲的Chantel雖無緣領取消費券，但會呼籲合18歲以上的朋友以BoC Pay去領取消費券，她說：「我『聲夢』啲朋友仔有啲啱啱18歲，可以即賺港幣100元『轉會現金賞』，仲有68元迎新優惠，待佢哋收到消費券後，就要請我和導師吃飯。」她又說不會特登要求和父母分享消費券，因本身有儲錢，加上工作有收入，會學理財當作留學學費。Do姐則指Chantel很快由「小公主」變成「小富婆」。