DeLorean Alpha5　大鷗翼電跑發表

還記得曾在電影《回到未來》出現的DMC-12雙門雙座位跑車嗎？它在電影中是一輛可穿梭未來的時光機。不過在1985年電影上演時，DeLorean Motor Company車廠(縮寫DMC)早在1982年已宣布破產，如果唔係我諗唔少電影迷嫌車迷都會爭住買番架。相隔40年，DMC這個品牌以純電車廠身份回歸，並在最近發表由 Italdesign 知名設計工作室操刀、配備經典大鷗翼門的全新Alpha5純電雙門跑車。廠方還表示此車即將在8月中舉行圓石灘車展中亮相。

全新Alpha5擁有4,990x2,044x1,370mm的車身長闊高，採用2+2座位布局，並配備特大經典鷗翼門，暫時廠方只公開了基本版性能數據，包括僅約0.23Cd低風阻系數、搭載容量超過100kWh的電池、續航力逾482km，0-96.6km/h加速可3秒內完成，至於極速則被電子設定在250km/h。至於其他相關資訊，仍有待廠方日後公布。