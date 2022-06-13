洪天明同陳靜床戲擦身而過：唔係咁適合！

藝人洪天明早前透過視像為有份主演的電影《被消失的凶案》宣傳，身在杭州的他，離港超過7個多月，期間兩度有回港計劃，卻因為疫情和工作而生變數，還推了王祖藍和王浩信的內地綜藝節目，可謂雙重損失。由於太耐冇見家人，透露非常掛念太太周家蔚和兩個寶貝仔，希望他們放暑假可以前來杭州相聚，也期望能盡快通關和疫情消失，可以中港兩地走就最理想。

在新戲中，天明飾演一名患類風濕關節炎和濕疹症患者「爛面超」，每日花3小時化特技妝，搞到皮膚敏感變真爛臉，他說收到劇本後，第一時間向太太備案，因他和陳靜（DaDa）原本有場轟烈床戲，不過後來決定取消，他笑言：「大家溝通咗一段時間，覺得唔係好適合有呢場戲，我話唔拍，但可唔可以試吓綵排一次？講笑啫！」後來導演臨時加插一場嘴戲作補償。首次跟DaDa合作，天明表示印象中她是一位小妹妹，故她對於演繹一個完全冇經歷過的角色，對她另眼相看，他又讚何華超演繹得好乞人憎，笑言每個觀眾都好想打佢，笑說：「不過華超都係演番自己。」問床戲取消，太太是否最安樂，天明講笑：「我返去同老婆綵排囉！佢冇嘢㗎，知道係拍戲，原本話來探班睇嗰場戲，我梗係話唔得，影響我演出。」他透露兒子都有來過探班，不過如果太恐怖的場口覺得小朋友在場都不太適合。天明就透露自己內地的電影公司稍後將會開戲，首部電影由細佬洪天祥做導演，他只會客串一角，另外提到曾志偉重開《獎門人》節目，他稱尚未收到通知，可能知道他不在港，但他都希望可以參與做嘉賓或主持，透露好想返港工作，希望多陪家人。