馮盈盈升呢《好聲好戲》主持　解凍連做3個節目

無綫新一季節目《好聲好戲》開鑼，今晚（13日）假電視城進行錄影。汪明荃（阿姐）繼續擔任主席評判之一，主持方面阮兆祥「冧莊 」，但其拍檔則由去年的賴慰玲換上今年的馮盈盈，參賽者包括有袁偉豪等等，場面相當熱鬧。

剛從澳門公幹返港的汪明荃，指自己首次體驗隔離生活，比想像中容易度過：「可能一早有心理準備，自我做咗調節，後來又放寬咗政策，減咗7日（隔離）嘛。隔離期間我都好忙，要背歌、睇粵劇劇本、踩室內單車，夜晚又要洗衫咁，諗番起嚟完全冇開過電視。（掛住羅家英？）少少啦，佢喺新加坡探親1星期，已經返咗嚟嘞。佢話如果知道減咗（隔離），佢都好樂意陪我去，我哋每晚都有通電話。」阿姐表示返港後工作接不停，所以短期內暫不會再離港。

至於馮盈盈由去年參賽，變身今年當主持，她說：「評判對參賽者嘅批評一針見血，咁我可以用過來人嘅身份去潤飾件事。」當記者打趣指她取代賴慰玲，路過的阮兆祥即解圍說：「賴慰玲去咗做女一（拍劇），問過戲劇組真係唔可以放人。無論點都好，希望佢同陳自瑤可以以特別嘉賓身份，於節目內亮吓。」

盈盈有3個綜藝節目在手，但近期明顯地未有獲安排拍劇，她亦承認最後一套參演劇集已是《智能愛人》！記者打趣指她何時真正「溶雪」，她說：「有3個節目喺手，點都講唔到雪藏啦。（點樣止戲癮？）今次做主持有咁多專業配音員，又有監製同資深演員在場指導，我咪你當學吓嘢囉。」她又感動表示同場宋宛穎特意買蛋糕來為她補祝生日，相當窩心。