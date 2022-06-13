黎瑞恩陪囡囡去澳洲入大學：乜都要自己搬好辛苦！

藝人黎瑞恩（小恩子）今晚（13日）出席慈善活動，她透露剛從澳洲及泰國返港：「我去澳洲係陪個女入大學，我去咗個半月，因為囡囡一個人住，所以我幫佢執吓間屋。我發覺喺澳洲好辛苦，乜都要自己搬，香港就好好乜都有人幫，澳洲畀錢都冇人幫你。訓練咗我獨立，我喺澳洲買咗個書架要自取同自己砌，一共砌咗5個架，間屋由乜都冇，到變成咗一個家，囡囡知道Set Up一間屋唔容易，要好多心思，囡囡好唔捨得我走，今日又打電話問我幾時過去，我話你放過我啦！最開心係教識佢煲湯。（為做新抱做準備？）唔使咁快。」不過，小恩子在澳洲期間就與女兒感染了新冠肺炎，幸好5日後已痊愈，她再到了泰國拍新歌《傷心人》MV及遊玩：「首歌係以前唱片公司同事搵我唱首歌當然唔係我寫照，我不知幾開心。」她透露最近新簽經理人公司，為她接洽內地工作：「有內地工作搵我，不過我唔想隔離，所以暫時唔想返內地。」

「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林（William）榮升慈善機構的社長，獲多位圈中好友捧場，他表示參義工工作近8年，希望在任期間除繼續做有關慈善工作外，還計劃贊助粵劇讓長者受惠，以及邀請運動界精英分享其奮鬥故事。