細細聲勾引　大大力床震

日本AV界有唔少以勾引為主題嘅作品，好似「耳元誘惑系列」就係其中之一，講述女主角專勾引人哋嘅老公或男友，先細細聲喺男方耳邊大講淫語，然後施展渾身解數瘋狂床震，令觀眾睇過大呼過癮！

瘋狂加班

喺片廠本中推出嘅《美麗社長巨乳秘書耳元誘惑》中，打工仔太郎年輕有為，工作又勤力，所以獲得社長賞識，而社長身邊嘅巨乳女秘書北野未奈亦對佢情有獨鍾，更加喺趁班同事唔為意嘅時候，偷偷喺太郎耳邊話想同佢偷食，太郎素知未奈同社長關係非淺，如果被社長發現肯定會被炒魷魚！之不過，太郎最後都係忍唔住，因為未奈話可以打真軍兼中出收場，梗係唔理咁多，一於同阿妹瘋狂加班尋開心啦！

玩轉校園

由Million出品嘅《零距離偷偷說髒話的誘惑》入面，天然美月呢位美少女喺校園入面可以話見到男人就嗒糖，一旦發現目標，佢就會走埋去用又姣又嗲嘅語氣，喺對方耳邊大講挑逗說話，搞到對方神魂顛倒之後，就會拉埋暗角開波！其中圖書館係佢嘅搵食勝地，至於保健室同樣係佢經常獵食嘅地方，因為保健室私密度高，可以畀佢盡情咁從男仔身上榨取快感！

專搶男友

Moodyz推出嘅《女友的朋友耳邊淫話中出誘惑》，講述藍芽水月外表靚女又斯文，但係內心不知幾咁醜惡，專門勾引好友嘅男朋友鬼混。讀書時期，佢已經喺午飯時間向人哋嘅男友拋眉眼，叫對方放學之後留喺課室激戰。之後，三個人一齊去旅行，水月又特登灌醉好朋友，趁佢熟睡之後就勾引對方嘅男友肉搏。到出嚟社會工作，水月同女同事表面感情要好，但係背後嘅目的都係勾引其男友偷食。

簡評

開宗明義咁進行床上激戰其實唔好睇，要加番啲劇情，仲要識得營造氣氛，咁先可以令激戰場面刺激度大增，今日為大家介紹嘅耳元誘惑系列，就玩盡耳邊淫語同偷情元素喇！當中本仙最鍾意天然美月主演嘅《零距離偷偷說髒話的誘惑》，原因係場景相當多，特別係一幕圖書館秘密激戰，美月同男優喺枱底搞搞震，但係側邊就人來人往，更帶出偷食刺激感！