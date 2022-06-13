Martina Mink　俄羅斯寫真天后

俄羅斯一向盛產美女，因此喺成人模特兒界有唔少高質俄妹搵食，當中有個名字大家一定要識，佢就係近年人氣勁爆嘅Martina Mink，絕對係男士心目中嘅火辣尤物。

星探發掘

正因為大部分嘅俄妹都係超高質素，故此要喺芸芸之中突圍而出的確唔容易，所以Martina Mink能夠成為人氣成人模特兒，必然有個人之處。佢自細練習跳芭蕾舞，參加過唔少芭蕾舞演出及比賽，擁有高挑及迷人身材嘅佢，不但喺舞台上成為焦點，更吸引到模特兒公司嘅星探注意，問佢有冇興趣投身模特兒行列，不過由於佢當時醉心跳芭蕾舞，故此婉拒對方嘅邀請，加上當時佢正入讀大學，覺得冇時間發展模特兒工作。

大學畢業後，一心諗住喺舞台上發光發熱嘅佢，卻因為腰椎出現問題，惟有放棄表演跳舞。之後佢打電話畀當日嘅星探，希望可以轉投模特兒界發展，結果喺2016年正式以模特兒身份出道。正所謂人望高處，面對收入更多嘅成人模特兒工作，Martina Mink終於忍唔住，2018年投身到成人模特兒界。

成績靡然

佢坦言最困難嘅唔係喺鏡頭前赤身露體，而係唔知點樣說服家人嘅支持，亦因為咁有一段時間唔敢面對父母。及至有日佢收到父母嘅電話，問佢係咪做咗成人模特兒，佢沉默咗一陣先至坦白承認，卻估唔到父母並冇責怪佢，反而鼓勵佢同希望佢能夠做出好成績，令佢相當感動。

事實上，出道冇耐嘅Martina Mink，真係做到相當好嘅成績出嚟，成為炙手可熱嘅新星，不但獲得各大歐洲成人寫真網站邀請拍攝一系列嘅裸體寫真，更先後遠赴英國、奧地利、法國等地方拍攝野外寫真，全部作品都大受歡迎，及後更成為多個著名寫真網站嘅合約模特兒，吸金力真係超勁，至今佢已經係天后級寫真女神，地位超然。

Profile

出生地：俄羅斯莫斯科

身高：175cm

三圍：37D-24-39

Martina Mink喺短短四年間已成功躋身寫真天后行列，問到佢會唔會突破事業，投身四仔界發展時，佢坦言唔會咁做，一來唔願意喺鏡頭前曳曳，二來對崇尚慢活嘅佢嚟講，現時嘅成績已令佢相當滿意。如果大家想了解佢多啲，不妨Click入呢個網站睇睇喇！