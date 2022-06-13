無視韓國乾旱危機　宣美Psy開濕身騷被斥嘥水

每逢夏天，不少韓國歌手都會舉行濕身演唱會及玩水慶典，與粉絲一起消暑降溫，當中性感女歌手宣美與Jessi便是夏日音樂節的常客，但今年當地乾旱情況嚴重，不少網民都反對舉行濕身騷，直斥活動嘥水！

據當地氣象廳數據顯示，截至6月11日的全年累積降雨量僅達196.2毫米，是往年的57%，被稱為「國民的水盆」的昭陽江儲水量跌至39.9%，情況令人擔憂，但韓國大型戶外音樂活動「WATERBOMB FESTIVAL」已宣布於6月24至26日在首爾舉行，出席的歌手包括宣美、Jessi、女團MAMAMOO成員華莎、2NE1出身的CL、男歌手Zico、男團EXO成員Kai及女團(G)I-DLE等，參加活動的歌手會在演出時拿着水槍與觀眾互射。

至於神曲《江南Style》的男歌手Psy將於7月9日起連續7個周末在韓國各城市舉行共11場演唱會，他早前在節目《黃金漁場》中大爆每場演唱會要用上近300噸水作舞台效果，女星李伊前日就於社交網說：「假如能將用在濕身演唱會的300噸水倒入昭陽江就好了。」她的發言獲大批網民支持：「非常認同」、「感謝你鼓起勇氣發聲」。