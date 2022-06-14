【是日通勝】

農曆五月十六

壬寅年 丙午月 戊戌日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：交易、出行、動土

忌：栽種、置業、裁衣

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：13、25、33、39

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：做人切忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

金牛座：爭取人情資本有着數，事業上可獲不少機遇。

雙子座：財運不錯，投資方面嘗到甜頭，可乘勝追擊。

巨蟹座：事業運稍遜，判斷力弱，必要時需向人求助。

獅子座：運勢比上不足比下有餘，建議保持心平氣和。

處女座：情緒較波動，是時候放鬆自己，別想那麼多。

天秤座：財運欠佳，經濟壓力上升，宜加強節流措施。

天蠍座：遇到甚麼事都要保持淡定，急躁反而會累事。

人馬座：迎來幸運的一天，抽空做運動，身心皆受益。

山羊座：感情關係存暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

水瓶座：人緣運一般，謹記凡事留一線，日後好相見。

雙魚座：淡定有錢剩，佩戴黑曜石飾物可令運氣更好。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）龍 阻滯多

鼠：精神奕奕，處事收放自如，成功機會高。

牛：事業順利，宜再接再厲，得着比預期多。

虎：運勢大好，信心十足，面對挑戰不會怯。

兔：獲財神爺眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

龍：是日沖煞，生活面臨困境，無力感急升。

蛇：工作運一般，受流言攻擊，不必太在意。

馬：做事果斷，行動力強，面對競爭易突圍。

羊：心情苦悶，沒精打采，運勢也隨之下降。

猴：工作嚴謹認真，易得到上司同事的認同。

雞：公務繁忙，易顧此失彼，處事要分輕重。

狗：財運低迷，破財風險高，行事切忌大意。

豬：有機會獲上司嘉許，要提防人紅是非多。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

災禍不要再來

在年初的時候，提及過2022年風水的吉凶方位，有些位置是煞氣所到的，不宜搬屋或動土。當然在自己屋內，固然可以盡量遷就避免，但在屋企範圍以外，真的避無可避。

早前，九龍站一私人屋苑的泳池，發生女童遇溺事件，聞者心酸。在風水學上，屋苑就是犯了煞氣的干擾，形成悲劇，或許是巧合，又或許真有其事。

二黑病符星代表病痛，2022年在西南方，而單一這星，破壞力不算太大，但若然再遇上另一五黃災星，情況就惡劣了，猶如本來手無寸鐵的壞人，突然得到了手槍一樣，窮兇極惡，而新曆的5月，西南方便出現了這組合。

這屋苑的西南方便是泳池位置，2022年西南方也是歲破的方位，如果這方位不動土，是沒有問題的，但不幸的是屋苑對出的位置，就是施工中的地盤。

其實，除了犯歲破外，更犯了最嚴重、禍害最大的三煞，三煞是劫煞、歲煞、災煞，犯之必有災，而地盤每天不停郁動，便動起了災禍來。

二五交加、歲破、三煞、地盤動土，眾多不利數據的影響，這個位置出現問題，確實是有迹可尋，希望這些不幸的事情已經完結，不會再出現。