「尚氣」劉思慕為演阿Ken自爆全身熱蠟脫毛

去年憑漫威首位華裔超級英雄角色「尚氣」而上位的加拿大籍華人男星劉思慕（Simu Liu）最近忙於拍攝首部Barbie真人版電影《Barbie》，在片中他將飾演其中一個版本的Barbie情人阿Ken。為了演「公仔」角色，33歲的Simu吃盡苦頭。他早前自爆為了角色而要全身用熱蠟脫毛！

他說：「呢個絕對係我其中一個最痛楚嘅經驗。我對嗰啲每個月都經歷過呢種事嘅勇敢女性產生一種新嘅欽佩。」而他強調該片並不是歌舞片而是一部既狂野且相當獨特的電影。

查實除了Simu之外，之前都有多位男星為了角色而「剃毛」。其中崇尚「方法演技」的奧斯卡金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）先後多次為角色而將兩額的頭髮拔掉形成「M字額」。其中幾年前他為了在電視電影《謊言教父馬多夫》（The Wizard of Lies）飾演華爾街「金融鉅頭」馬多夫（Bernie Madoff ）而將兩額頭髮拔掉。除了迪尼路為藝術犧牲「拔毛」之外，另一荷里活男星謝勒力圖（Jared Leto）亦曾為兩部電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）以及《續命梟雄》（Dallas Buyers Club），兩度「剃眼眉」。