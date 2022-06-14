譚詠麟點評唱將Icon　讚炎明熹Mike髮術見效

「樂壇校長」譚詠麟點名力讚後起之秀曾比特及炎明熹，又睇好陳凱詠一鳴驚人，大爆她連食9碗飯，可做其接班人！對於3年來被網民無差別抨擊，他坦言感不快，惟有當「時運高，睇唔到」，但不會為輿論而退休，「唱到80歲後」的承諾依舊。

譚詠麟昨日（13日）在港為相隔4年、以7位數字打造的全新專輯《傾．聽》接受訪問，談及同唱片公司的「新人王」曾比特（Mike）及被他視為新一代唱將的炎明熹（GiGi），雙雙憑內地綜藝節目《聲生不息》一夜爆紅及人氣再升，他指兩人「彈起」原因之一是有icon：「Mike嗰個爆炸頭好易畀人認得，加上佢係有實力、有觀眾緣，有好際遇啦！又好似GiGi咁，佢梳起個齊陰去超市，一定冇人認得佢。」他更向後輩贈「必紅貼士」：「要由有知名度後嗰5年保持韌力、唔畀人淘汰，先可以叫喺樂壇站穩陣腳，所以一定要全心全意去做，唔可以Hea。」

而第3位被阿倫睇好的後輩，是上位中的同門歌手陳凱詠（Jace），但原因竟是因為夠大食。曾有「樂壇焚化爐」之稱的阿倫，笑言終於後繼有人，他大爆：「我叫佢『9碗飯』，佢入行時跟我去台灣做主播，表演過面不改容一過次食9碗飯，雖然佢好瘦，但消化到，佢怕畀人笑食量大嫁唔出，要我改口叫『3碗飯』。（佢食得勁過你喎？）我輸畀佢啦！」他表示一直有留意Jace，覺得她肯搏、勤力、用心發展演藝事業，直言：「如果公司掟佢返內地，一定一鳴驚人！」

面對負評感不快

談到屹立樂壇逾40年，長居「最受歡迎男歌星」之列，但近年遭網民無理狙擊，他指轉戰內地市場跟網上言論無關：「我一直都係返內地發展，因為市場好大，如果唔係疫情，大把歌迷返內地發展。」亦不諱言曾為輿論而不快，他認為不同意見也可共存，人要向前望，切忌原地踏步，望時間可證明一切。

新碟與歌迷互動

面對負評，他會「當時運高睇唔到」，但強調不會受影響而萌生引退之意，曾承諾歌迷會唱到80歲後的他，現準備舉行演唱會還騷債，而新碟是與歌迷的互動之作，他說：「籌備咗起碼2年，碟名都係自己諗嘅，最難係啲歌嘅版權費，有首歌要收7位數字1年，覺得太驚人，所以冇要到。」