胡美貽剪短髮打拳操爆肌　唐詩詠朝朝跑6K

無綫「咪神」胡美貽之前剪了一頭超短髮，甚有型格，原來皆因之後會於無綫劇集中飾演女PTU，與陳山聰、唐詩詠等合作，近日她都積極鍛煉，滿身肌肉，不過劇集將延遲拍攝，故她都擔心身形會反彈。

劇中詩詠會飾演高級警務人員，而PTU方面就會交由「無綫咪神」胡美貽飾演，其他女角就有陳自瑤及何依婷。不過由於劇組方面想故事更加精益求精，不想因為本趕開工會影響拍攝質量，故本來於6月底開拍，現時會延遲8月才正式開機拍攝。

山聰受訪時坦言對詩詠很放心，指她現時拍甚麼都沒問題，「佢朝朝都跑6K、8K，佢自從拍咗《超能使者》同《隱形戰隊》開始已經做好多運動，佢係好捱得嘅！」現時忙於拍攝《美麗戰場》的山聰指延遲拍攝絕對是好事，他說：「因為本身我要兩套劇一齊開，咁就覺都冇得瞓，依家我可以專心拍咗葉念琛呢套《美》劇先，又有足夠時間畀我休息同操練，兼顧兩套劇真係好辛苦，依家我可以專注做一套劇先，我又可以陪阿仔放暑假，真係三得益彰。」他又笑指詩詠向來是鋼條型，對腳幼過條光管。

而詩詠受訪時說：「我其實仲未收劇本，我唔係演PTU，但就都係高級警察，成日會同山聰、吳卓羲有接觸，同埋之前我都開始咗跑步，所以係好事，我都Train咗一段時間，冇乜影響，依家嘅體能愈遲拍就一定愈好啦！」