東方日報C1：廖碧兒不幸三重奏　讀頂級學府陷兩難

近期酒吧群組染疫人數不斷增加，女星廖碧兒在中環投資的過千呎酒吧近日亦告遭殃，近20名酒客「中招」，重創營業額之餘，其傭人姐姐與愛犬亦先後「出事」，令其心情直插谷底！禍不單行的她，近日足不出戶處理家事，如今雖然獲全球頂級學府取錄，卻進退兩難。

第5波疫情早前稍為緩和，各項防疫措施、禁聚令等均逐步放寬，等到望穿秋水的酒吧業於上月「解禁」，為停業4個多月的真空期畫上句號。惟重新開業不久，多間酒吧先後有客人染疫，廖碧兒位於中環的酒吧近日亦告失守，爆出近20人「中招」需緊急停業！

唔敢問生意額

猶記得碧兒的酒吧去年成為逆市奇葩，趁疫情暫緩期間獲「報復式消費」，僅花半年便成功幫補之前1年半的營業額，惟稍為回氣之際卻傳來壞消息，碧兒對此大表無奈：「本來期待解禁後會吸引番多啲客人幫襯，其實酒吧開番之前都做足準備，就算開番之後，我哋嘅職員都好嚴謹，成日Check住場入面嘅情況。同埋我哋有限制人數，客人都係嚟掟飛鏢同打桌球，冇舞池跳舞，但最後都中就冇計。」她透露酒吧曾停業數日作巡查及消毒，日前已重新營業，直言酒吧爆疫必定影響營業額。問到是否收入暴跌？她苦笑說：「我唔敢問啦！不過相信會恢復嘅，預咗要同呢個病毒共存。」

酒吧「中招」要閂門已經夠慘，沒料到低處未算低，碧兒身邊接二連三發生不幸事件，繼家傭因突發事要急急返家鄉後，數月內先後有3隻愛犬離世的她，近日再有狗狗出事！其15歲愛犬Kahlua不幸患癌，由於年事已高，未能承受手術風險，故暫時只能以藥物控制病情，令碧兒非常心痛，她說：「呢排真係唔知發生咩事，工人姐姐飛咗，我要一個人處理咁多嘢，照顧狗狗同清潔屋企，所以呢半個月閉關冇出街。」

進修花逾200萬元

心情跌落谷底之際，她收到通知獲全球頂級工商管理學府INSEAD取錄，該學府去年在全球只招攬逾200位學生，雖然1年半學費連生活費逾200萬元，但仍吸引不少人報讀，而碧兒坦言現時進退兩難：「呢個課程我好想讀，到時要去法國、新加坡同杜拜呢幾個地方上堂，雖然一有Break就可以返香港，但因為我好錫啲狗狗，好想陪佢哋多啲，唔想離開太長時間，所以內心好掙扎，好難取捨！」

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