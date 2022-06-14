「王子」邱勝翊約定伍家謙打場友誼波

鍾愛籃球運動的台灣藝人「王子」邱勝翊，正忙於拍攝綜藝實境節目《全明星觀察中2》，得知香港網上平台搞的元宇宙活動與籃球有關，特別希望可以抽時間參與當中，他說：「大家都知我是個籃球狂熱分子，小時候有想像過自己長大後要當籃球員，只是後來發現這樣的身高根本不可能。不過我從小就一直有打籃球，進了演藝圈也一樣。疫情之前，每個星期三都會與圈內外的朋友約在一起打籃球。知道這次活動與籃球有關，就非常興奮，很想參加，加上我想多接觸元宇宙這個新概念，就拜託經紀人盡量調時間配合。」

節目中王子走進虛擬世界內與主持伍家謙於籃球場碰面，知道籃球場是以啟業運動場為藍本設計而成，更笑言下次有機會到香港時，希望東道主伍家謙可以帶路落場大顯身手！其後兩人更於節目中暢談自己對籃球及今季NBA季後賽賽事的獨到見解，可以見到他對NBA的熱愛程度之高。

王子以一身籃球運動員造型avatar在內穿梭暢遊，他笑言平常有玩電子遊戲，所以控制avatar十分流暢：「avatar的造型很像我，特別是髮型，很可愛。我很開心抽到了三款球衣之中最稀有的23號球衣，與我偶像Michael Jordan的號碼一樣。」他希望於元宇宙中舉辦其他活動，包括歌唱活動，尤其是最近JPM於選秀節目《原子少年》與參賽者合唱經典歌曲《那不是雪中紅》後，掀起一片回憶殺，他說：「想不到大家的反應這樣熱烈，希望大家多多留意我們三個的新發展，如果有機會，我們也希望再次合體，嘗試於元宇宙內與歌迷粉絲見面互動。當然也希望六棒可以再次到香港紅館開唱，但年紀較大的幾位哥哥體力還行不行就不知道了。」