曉積文宣布再度確診　米積加中招煞停演唱會

新冠疫情繼續肆虐全球，近期好多外國紅星亦先後中招。澳洲男星「狼人」曉積文（Hugh Jackman）繼去年12月確診新冠肺炎之後，昨日（13日）亦於社交網拍片宣布再度染疫。他表示將會停工隔離，原本於今晚開始直至下周二（21日）在美國紐約百老匯舉行的音樂劇《The Music Man》將由後備演員Max Clayton代替演出。

曉在宣布染疫前一日才出席《東尼獎》，他在片段中說：「最令我討厭就是我不能夠看Max Clayton的演出！我之前說過，而我會說多數百萬次。。。 Max同所有後備演員，你們是劇場的真正英雄。你們令the show must go on這句說話活生生呈現出來。」曉積文的健康問題一直備受關注，2013年他鼻子生皮膚癌，並即時做手術切除病變部份。

除了曉積文之外，滾石樂隊（The Rolling Stones）78歲主音米積加（Mick Jagger）亦中招，在演出前突然宣布將取消荷蘭阿姆斯特丹站的演唱會，演唱會將延期舉行。米留言表示自己剛被驗出感染新冠肺炎，抱歉之餘亦答謝Fans們的體諒。