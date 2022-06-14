「比比鳥」頭成內地新郎指標　周柏豪感謝大家模仿

藝人周柏豪近日亮相無綫與芒果TV聯手打造嘅音樂節目《聲生不息》，令內地樂迷大感驚喜，積極開拓內地市場嘅佢，此行除拍劇及擔任飛行嘉賓外，亦現身綜藝節目谷人氣，呢日佢作客節目《甜蜜的任務 2022》，主持人講到周柏豪嘅招牌「比比鳥」頭原來喺內地都帶起風潮，被稱為「港式三七分」，特別受新郎歡迎，對於成為潮流帶領者，佢就笑言：「大家喜歡我，我當然很開心，但是我自己也有一些模仿的對象的，從小到大看很多的東西，聽很多的東西，所以在音樂上面也是，模仿張學友怎樣去唱歌，怎樣去做音樂，然後謝霆鋒老師他作曲、彈結他，然後變成現在的周柏豪，所以我覺得大家拿我的照片去剪頭髮是一個很正常的事情，謝謝大家用我的照片，所以我也是用其他人的照片去剪頭髮的。所有東西都是參照別人，然後變成自己的東西，要做得更好。」

而講到今次現身《聲》，佢就表示對炎明熹（Gigi）印象最深刻，因為自己喺《聲夢傳奇》係對方嘅導師：「所以在《聲生不息》的舞台上面，我看到她發光發亮，就特別的開心。」又笑言覺得Gigi成長不少：「我覺得她長高了！她還在成長的，我覺得她現在沒有那麼害羞了，多說話了，舞台上面當然是一直也唱得很好，我也是她的歌迷來的，所以希望她會有更好的發展，然後大家也會喜歡她，那就好了！」