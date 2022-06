《JOKER小丑》開拍續集　Lady GaGa被斟演小丑女？

導演Todd Phillips上周宣布《JOKER小丑》開拍續集《JOKER:Folie à deux》,並公開男主角華堅馮力士(Joaquin Phoenix )睇劇本的黑白照片。而近日有指美國百變天后Lady GaGa被斟接拍續集,暫時未知她將飾演甚麼角色,不過傳媒估計她大有機會飾演「小丑」情人「小丑女」Harley Quinn一角!

「小丑女」之前一直由澳洲女星瑪歌羅比(Margot Robbie)飾演,由於她的演出好搶鏡,2020年華納兄弟曾以「小丑女」做主角拍成獨立外傳《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn),只可惜票房成績一般!而去年瑪歌在《自殺特攻》(The Suicide Squad)再度飾演「小丑女」一角。據消息指今集《JOKER小丑》將會是歌舞片,所以才睇中演得及唱得的GaGa參與演出。若然GaGa最終落實接拍,將會是她與導演Todd Phillips繼2018年的《星夢情深》(A Star Is Born)後再度合作,他當時擔任該片的監製。