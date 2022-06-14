《JOKER小丑》開拍續集　Lady GaGa被斟演小丑女？

導演Todd Phillips上周宣布《JOKER小丑》開拍續集《JOKER：Folie à deux》，並公開男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix ）睇劇本的黑白照片。而近日有指美國百變天后Lady GaGa被斟接拍續集，暫時未知她將飾演甚麼角色，不過傳媒估計她大有機會飾演「小丑」情人「小丑女」Harley Quinn一角！

「小丑女」之前一直由澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演，由於她的演出好搶鏡，2020年華納兄弟曾以「小丑女」做主角拍成獨立外傳《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)，只可惜票房成績一般！而去年瑪歌在《自殺特攻》（The Suicide Squad）再度飾演「小丑女」一角。據消息指今集《JOKER小丑》將會是歌舞片，所以才睇中演得及唱得的GaGa參與演出。若然GaGa最終落實接拍，將會是她與導演Todd Phillips繼2018年的《星夢情深》（A Star Is Born）後再度合作，他當時擔任該片的監製。