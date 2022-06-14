打機世界訓練無數　張曦雯拍劇實踐做女槍神

無綫花旦張曦雯（Kelly）去年美國探親返港後便投入劇集《破毒強人》拍攝，唔經唔覺已有7個月，期間因疫情停工大半個月，幸日前終於宣布煞科，可稍作休息。回憶這段拍攝日子，Kelly坦言雖然過程很長，但由於拍攝班底曾於《白色強人II》合作過，所以大夥兒合作愉快，更說：「陳豪同胡定欣之前喺《白II》合作過，已經有晒默契，但劇入面見得最多係蕭正楠，同佢首次合作都好開心，加上成套劇個個都專業，好想做好件事，所以時間過得好快。」

以往多演女性化角色的她，今次挑戰自己演硬朗型，以短髮造型示人之餘，還要應付連串動作場面，笑言絕對冇難度：「一直好想拍動作戲，本身有打開機，所以揸槍動作喺腦海已經有晒影象，知道點去擺會型同靚，即使去到一啲Crime Scene都知點去搜索，完全係得心應手，因為好似喺打機世界入面練習咗好多次咁。」雖然劇集煞科有得抖抖氣，但Kelly同時間也要為下月尾開拍的新劇《陌路枕邊人》做準備，問到會否趁機把昔日的女神秀髮留長，她笑說：「頭髮冇得咁快長，會Keep住長少少，其實我好鍾意依家呢個長度，除咗多啲造型可以玩，吹頭又好快乾。」