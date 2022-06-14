王浩信做發起人壓力大到瘦10磅　台上爆喊哭成淚人

藝人王浩信、高海寧、張振朗等早前北上發展拍攝嘅節目《開播！情景喜劇》現正熱播，新一集王浩信接替王祖藍，孭飛做發起人，上演短劇「天氣不似預期」，扮航空業抽水無綫經典劇集《衝上雲霄》，當中王浩信自爆壓力大到瘦咗10磅，更喺台上突然爆喊，佢直言：「第一，我希望對我的隊員，可以有能夠做好，但是我還是覺得我做的不太好，你看他們壓力很大。我真的對不起，我不是一個……你看頒獎典禮，我都不會哭成這樣的人。真的很想把我們香港TVB的一些精神可以帶到這裏來，比如說我們這個劇本，TVB一家人，是在說來自五湖四海的一些兒女，都可以血脈相承，這個是我們想說的故事。」

而短劇中其中一個情節，係高海寧喺臉上打咗麻醉藥，就算畀人掌摑都唔怕痛，其實係向王浩信喺《名媛望族》被劉松仁狂摑13巴一幕致敬，當年呢場戲令王浩信獲封「兜巴信」帶挈人氣急升，現時佢再次提起都心存感激：「其實那個經驗，第一次真的是被劉松仁老師要扇13巴，一個巴掌打下去你還可以借位，但是連續地這樣子打，就很難借，那我說松哥你直接來吧，幸虧他沒有用真氣，用真氣我可能現在站不到在這裏，但是那個時候，他就真的每一下都給我，也因為那個戲大家記住了我，也給了我一個名字，叫做『兜巴信』。」