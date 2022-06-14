【熱巴都中招】范冰冰怒告情趣娃娃商獲賠10萬

內地女星范冰冰控告廣州某貿易公司以她的肖像製作情趣娃娃，日前北京市朝陽區法院判定該公司侵害肖像權，要賠償精神及經濟損失等共人民幣10萬元（約港幣11.6萬元）。案情指該公司於前年第22屆全國（廣州）性文化博覽會中，展示以范冰冰肖像製成的情趣娃娃，原告范冰冰的代理人當時向該公司職員了解，對方稱已該娃娃已賣出並說可私人訂製，售價為人民幣9,800元（約港幣11,389元）。

原告范冰冰認為被告會誤導大眾以為該產品跟她有關或雙方有合作，被告辯稱涉案的娃娃冇任何貶低原告的行為，也從未以原告的姓名來為娃娃命名。最後法院認為娃娃的面部特徵跟原告肖像高度相似，雖然未有標示原告名字，但高相似度足以令大眾認為跟原告有關，對原告造成嚴重精神損害，加上被告一方的職員曾向原告的代理人確認，娃娃的款式是范冰冰。

雖然范冰冰成功討回公道，然而無論內地或台灣的成人用品網，仍有大量同名的情趣娃娃出售，就連楊冪、劉詩詩及迪麗熱巴都「中招」！有內地網站售賣和冰冰同名的情趣娃娃，價錢由百多元港幣起跳，愈多功能包括震動等，售價愈高，但恐怖如紙紮公仔。某台灣成人用品網也發售跟楊冪、劉詩詩同名的娃娃，聲稱「智能款 更好玩」，售價按功能而不同，為台幣2,736元至12,936元（約港幣722元至3,150元）。

情趣娃娃都識喊！有台灣某成人用品店推出名為「自慰熱巴」的情趣娃娃，並有時裝版及古裝版，古裝版跟迪麗熱巴在《三生三世十里桃花》飾演的「鳯九」相似，只是額上紅印稍有不同外，更仿照她在《三》劇中的喊戲，在廣告照中為「自慰熱巴」加滴淚！「自慰熱巴」身高體重任君選擇，身高由1.4米至1.8米，售價由約港幣4,642元至6,534元，用家可按喜好「加錢」來添加功能及特徵，如「智能對話」約港幣960元、「果凍胸」約港幤343元，最貴是「經絡血管」約港幣1,444元。