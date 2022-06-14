昨日出道9周年　BTS表演新歌吸引逾213萬人同時觀看

韓國天團防彈少年團（BTS）本月10日推出新專輯《Proof》，首日便大賣逾200萬張，而昨日（13日）是他們出道9周年的大日子，他們昨晚透過官方頻道直播公開早前在美國加州拍攝的演出片段，唱出《Yet To Come》、《Born Singer》及《For Youth》等歌曲，吸引逾213萬人同時收看直播，而他們昨日亦於韓國首爾獎忠體育館進行Mnet音樂節目《M Countdown》的錄影，招待共4,000粉絲入場。

成員V昨晚結束錄影後，在工作室開直播跟粉絲互動，他對能在4,000名粉絲面前演出大表高興：「我很想念你們，很想一起玩，今天可以在這樣的小型演唱會一起玩，真的好開心。」隊長RM早前公開在腳上「7」字友情紋身後惹來網民熱議，V坦言仍未想好要紋在哪個位置，所以還未有紋身。

他又談到早前在美國趕回韓國出席姜棟元新片《孩子轉運站》的首映禮：「大哥特意來拉斯維加斯支持我們的演唱會，真的好感謝他，所以回來支持他了，我好喜歡他，他很照顧我。」他又回想兒時嫲嫲在故鄉見到姜棟元的人形紙牌時曾經說過「假如要做藝人，就應該是由這種人來做，真的好帥氣」，所以他也視對方為榜樣。

此外，Hybe事務所今日（14日）宣布以度假為主題的節目《In the SOOP》的新一季將於7月公開，上一季的主角是BTS的7名成員，而今季則會由V與他的演員好友朴敘俊、崔宇植、朴炯植及歌手Peakboy來擔任主角。