運動時尚聯名　最潮新品必買清單

早前Gucci於Exquisite Gucci時裝展期間發表與運動品牌adidas聯名的最新系列服飾，再加上鏡像場地設計讓大家感到新鮮又驚喜！現在終於開賣，從手袋、波鞋到服飾，每一樣都結合了兩個品牌的高級時裝與街頭運動特色，整體設計充滿復古混搭風格。系列涵蓋男女裝成衣、手袋、鞋履、配飾、首飾以至生活用品，充滿休閒感。除此之外最吸引的就是最近流行的「小廢袋」、「圓餅袋」和「古董旅行袋」，有些手袋萬元以下便可擁有，心動就千萬不要錯過！

高級與街頭服飾的碰撞

品牌創作總監Alessandro Michele有一種與生俱來的文藝氣質，卻對街頭文化有濃厚興趣，這個系列正好突出了他的設計風格。系列帶來許多標誌性的設計圖案，斑斕印花及織花布料糅合GG字母縮寫、Interlocking G與adidas Trefoil三葉圖案和紅綠相間的Gucci Web織帶襯托adidas三間條紋。衣服款式有濃厚的街頭與高級時裝混搭風格，呼應數十年前的運動裝束。皮革高踭鞋、麖皮鞋及絲巾等鞋履和飾品，既休閒又復古。最吸引的「小廢袋」銀包袋、迷你手挽袋、手機袋等雖然容量很細，但風格很適合夏天裝束，用來搭配簡直一流。而且價格均在萬元以下，就算預算不多也可以買來犒賞自己。另外，系列期間限定店亦登陸了銅鑼灣及尖沙咀海港城，店舖布置貫徹時裝展的復古美學。呈現發光尖形拱廊構成的空間，擺放復古風家具，而裝潢元素布滿系列的復古印花，非常有特色。

同場加映：解構運動風格

除了上述所講的合作，Balenciaga在2023春季同樣跟adidas合作推出一系列服飾鞋履。不過今次的風格卻截然不同。全系列呈現出利落低調的運動風格，比較上少了復古奢華的感覺，向新潮感覺再進一步。聯名的標誌是重新解構了Adidas的三葉草標誌，在下方換上了Balenciaga字母來彰顯身份。最特別的是adidas x Balenciaga Triple-S，原有老爹鞋輪廓加上運動品牌的特色，潮味甚濃。其餘服裝大多數都是以Oversized風格剪裁，再加上三間條和三葉草標識。