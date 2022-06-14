星星講醫D︱Kylie C.疫下鬱鬱寡歡　玫瑰花有助紓緩情緒

繽FUN星網全新健康節目《星星講醫D》有第一屆《亞洲星光大道》季軍蔡梓銘夥拍36E「學霸甜心」鄭杞瑤（Kylie C.）擔任主持，2人分別從中醫及心理學角度，探討疫情下情緒處理的方法。

新一集就關於疫情下，長時間留在家中而產生鬱鬱寡歡的感覺應該如何處理，Kylie C.自言也試過有段時間不想化妝，甚至不想見人：「我發現當你照常打扮自己，唔一定要化勁嘅妝，只要係一個好整齊同健康嘅形象行出嚟，自己有自信心，心境都會開朗，冇咁繃緊。」至於家庭主婦經常會留在家中，不妨去學習新事物以增值自己：「可以去學一啲興趣班，例如整蛋糕，整完有個製成品同家人分享，又可以同家人傾吓學咗啲乜，增加大家嘅溝通都係開心事。總之無時無刻保持開心，同搵啲新嘢去學。」

而在中醫方面也有食材幫助疏肝解鬱，身為中醫師的蔡梓銘從病理去講解：「一個人鬱住會有啲咩症狀，可能會覺得抖氣唔係咁順，成日要唞大氣，甚至有啲人嗝氣比較多，你就要睇吓佢鬱喺邊個位，可能係心口或者上腹位。但無論喺邊個位置鬱住，只要有鬱鬱寡歡嗰種感覺，中醫會用一啲花類嘅藥材去幫大家，我就揀咗玫瑰花。」

他指出花類植物是往上生長開花，藥性屬於往上打開，故有疏肝解鬱的作用：「首先玫瑰花你望到佢咁靚，心情都會開心啲，第二玫瑰花嘅顏色係深紅色，喺藥性嚟講，愈深色嘅嘢就愈入我哋深層，所以佢可以入深層開通個鬱結，令人心情開朗。當開通身體嘅時候，係需要調動身體嘅能量，所以用花去開通之外，我哋需要用紅糖去補充能量。」他建議沖玫瑰花茶時，每次可用十數粒玫瑰花沖水再加適量的紅糖，既補氣又可以疏肝解鬱，大家不妨試試。

Kylie C.服裝：Koreatotalfashion