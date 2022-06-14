新款雞尾酒　藝術感滿滿

很多人話精緻的菜式擺盤猶如藝術品，對調酒師和客人來講，一杯杯用心調配的雞尾酒，也是藝術成品。近日除有新酒吧開幕，還有新款雞尾酒出場，創意配搭加上繽紛色調和裝飾，在燈光照射下猶如流動的藝術，欣賞過後再品嘗，感覺更完滿。

新店登場

品酒套餐

本地菜式富有地道風格，早午晚三餐都有代表美食，中環新開的特色雞尾酒吧 25:00，特別於逢星期一至三推出The Journey to 25:00品酒套餐，內裏6款雞尾酒，以香港飲食文化作靈感，象徵三餐及甜品的品酒過程，港人早餐愛飲茶，以威士忌、冷泡香片和水果等調配的Yum Cha，清新有茶香。Nothing選用多款水果調配，以西班牙冷湯造型上桌，似中午時飲的凍湯。晚餐主題的Drunken Snail加入話梅和中式香料配波本威士忌，象徵中式海鮮菜美味。另外還有創意的Bo Jai Fan和Ice Ceam等，讓人從美酒中品嘗三餐。

異國風情

想感受異國情調，不用飛到老遠，去酒吧一樣得。早前於中環開業的雞尾酒吧The Social Den，以波利尼西亞風味作主題，雞尾酒融合不同年代的經典作靈感，如MANGOSTEEN 以香料氈酒、山竹甜酸醬和咖喱調調配，Papaya則是白龍舌蘭酒、木瓜糖蜜和煙熏是拉差辣醬海鹽打造，配波利尼西亞風的粵式小食，滿滿新意。

新款配搭

以茶入酒

調配雞尾酒，偶然會加入茶湯來中和及加強香氣，灣仔高級中菜館和昌飯店在這個夏天，以不同中式茶湯來調配雞尾酒，Chrysanthemum Negroni 選用菊花茶、白酒、氈酒和紫蘿蘭酒，調配出全新白色版本Negroni，讓酒體變得輕盈。Pu’Erh Fashioned 以普洱配威士忌，再加點鹹橘皮，適合用餐後品嘗。Jasmine以茉莉花茶配Verjus和2款冧酒，複雜富層次，配特別設計的七味粉脆辣白飯魚、藤椒香紅油抄手和五味醬脆皮炸魷魚鬚等佐酒小吃，提升層次。

經典重塑

經典的雞尾酒歷史不衰，香港瑰麗酒店酒店Darkside從上世紀的經典出品汲取靈感，再加入本世紀的創意，再調配出「Modern Forgotten Classic 」雞尾酒酒單 ，熱帶風的Jungle Bird，以陳5年冧酒配意大利苦味利口酒、鮮榨菠蘿汁及青檸汁調配，加糖漬車厘子和蕉葉裝飾。據指於第一次世界大戰結束後出現的Side Car，以VSOP、檸檬汁和干邑橙酒調配，醇厚香甜。1980年出現的The Bramble，將黑莓粉放在杯底，喝時慢慢滲出果香。另外還有Cameron’s Kick、Rabo de Galo 和Chicago Fizz 等的改良版本，讓客人重新感受。

治癒水晶

不同顏色的水晶，被指有神秘的能量。Two Moons近日和ROOM 309合作，以五花茶氈酒打造能量水晶主題的雞尾酒系列，Rose Quartz以鮮梨汁、薑汁和金巴利酒味喜馬拉雅山岩鹽配搭，粉色調帶來浪漫氣氛。代表黃水晶的Citrine，有熱情果蓉、斑蘭糖漿和啤酒花味巴西甘蔗酒。至於Aventurine以羽衣甘藍汁、綠蕁麻酒等混合，苦中帶甜。象徵白水晶的Clear Quartz，簡單以湯力水配五花茶氈酒，帶來清新花香。

中式茅台

除了西式烈酒，中式美酒近年也經常用來調配雞尾酒，品牌茅台不老酒近日和鏞鏞‧藝嚐館合作，推出幾款特調雞尾酒來配小食，Forever Young Mojito中的菠蘿汁、薄荷葉和梳打水，有助減低茅台的嗆喉感。Petite Daiquiri加入冧酒、甜酒、檸檬汁和青花椒糖漿，Aftertaste帶麻花。至於Eternity Sour以威士忌、西梅糖漿、橙汁加茅台而成，表層有蛋白泡沫，香滑甜美，用來配不同小食，各有特色。

百搭香料香草

醃肉或烹調時，加點香料或香草，有助提味。主打香草和香料的雞尾酒吧Apothecary，近日推出多款新品來寓意人生之旅，看似啤酒的璀璨之光，帶黑胡椒和粟米的氣息，提神醒腦。仁慈的奇點由咖啡、紅菜頭和紅桑子等調配，苦甜並重。不可阻擋的糾纏選用玄米茶、焙茶和綠茶康普茶，入口清爽。另外還有奇怪的重力、古爾華爾茲和永不開花的鴻溝等新款雞尾酒，名字新㯋，配搭有創意，大家不妨邊飲邊品味人生。