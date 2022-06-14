崔碧珈突變間尺鼻簽約做歌手　揚言一心做到退休

藝人崔碧珈（Anita)今日（14日）簽約唱片公司正式做歌手，宣布簽約10年，發布會上崔碧珈，樣貌變靚了及有個間尺鼻，穿上華麗晚裝出場時，被司儀形容她今日出嫁，嫁給了公司，嘉賓張達明在場打氣。現場她與經理人鄧慧詩打電子手印簽約，之後Anita更換了舞衣大唱首支單曲《Get it Right》，騷出纖腰但明顯封胸，不過彈琴和唱歌時有點緊張，事後自評表現「感覺可以，唔係超級高分。」自爆為此首歌排練了一年，她稱：「有點緊張，唔似拍戲可以NG，鏡頭都唔會一直拍住自己，唱歌要Live，表演除了天賦外也要識執生，執生方面我就弱少少。」她表示初時原本只是唱歌不跳舞，後來又加插彈鋼琴部分。

Anita透露英國返港後入行，入行10年，其實真正出道只7年。久未露面的她表示這段時間積極練習唱歌和跳舞，準備了2年之久，不認為太遲闖樂壇，因為之前主要拍電影為主。是次推出處女歌，她笑言從未想過會有自己的歌，是經理人建議她不要只做一件事，對方鼓勵她跟不同唱歌老師學唱歌及接觸監製展開音樂工作。

她現年34歲，為何有信心簽約十年？Anita笑言嫌時間短，她說：「我對娛樂圈有信心，今年34歲，但我都一心做到退休，想做到60、70歲。（合約有冇寫明唔準結婚生仔？）沒有寫在合約上，沒有潛規則，經理人自己都拍拖啦！我比較容易被影響情緒，不影響情緒和工作便可以。（現在有拍拖？）冇時間拍拖。」她表示有留意今年出道的歌手很多，覺得樂壇百花齊放是好事。另外，提到舊愛吳浩康(Deep)已結婚並即將做爸爸，她稱：「冇留意，恭喜他。（Deep有冇向你報喜？）不需要呀，大家冇聯絡好耐。」