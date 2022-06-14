Kim Kardashian被爆踢整爛4千萬「夢露裙」

美國真人騷女王Kim Kardashian上月出席「時尚界奧斯卡」《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（MET Gala），而向來愛出風頭的她穿上已故荷里活性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）穿過、價值500萬美元（約3,900萬港元）的經典黃金珠片裙亮相她為了「着得落」條裙，更自爆共花了3周時間勁減16磅。由於條裙是向美國加州的「信不信由你博物館」（Ripley’s Believe It Or Not!）借出，所以Kim當時都表明不想坐下或進食以免整爛條裙。不過昨日（13日）有網站就公開條裙前後的模樣，懷疑Kim整爛條裙 !

照片中清楚見到Kim着完條裙後，屁股位被Kim的巨躉掙爆令「拉鍊位」裂開，而釘在裙上的幾粒水晶亦唔見咗。照片曝光後引來大批網民熱議，有網民留言說：「Kim根本一開始就唔應該着嗰條裙。向瑪麗蓮致敬係好事，但佢可以叫人整條複製裙嚟着。一件永恆標誌性文物被毀壞。」不過MET Gala舉行完畢後，博物館方面當時透露過Kim歸還後並沒有發現條裙被損毀。