有私心︱吳若希自監自唱新歌MV　搵鮮肉細佬做男主角

歌手吳若希（Jinny）今日（14日）到電台宣傳新歌《慢鏡》，她透露新歌題材是這兩年來疫情的體會，以往節奏好快好急，她說：「長期留喺屋企，初時都幾頹，覺得睇唔到未來，有次行街見到棉絮，諗起讀書年代，好似忽略咗好多事。」

Jinny透露新歌MV由她做監製，找來現年18歲的細佬吳梓楓參演男主角，她說：「佢簽咗做周柏豪師弟，今次拍羅毓儀合作，佢第一次拍MV，表現令我刮目相看。」她稱向來對細佬要求極高，從未試過讚過他，第一次合作做嘢之後，終於明白為何工作人員咁錫他，她讚細佬聽話、乖仔，笑言感到老懷安慰。問到之後如何扶持細佬？她笑言：「完啦！冇喇！」Jinny透露細佬成績不俗，已獲兩間大學取錄，還在考慮中。

Jinny稱以前不懂得欣賞細佬，現在學識欣賞，因稍後她要與陳展鵬到寧波和北京拍劇，將頭家交託給細佬，問為何不是交給老公負責？Jinny稱老公要返工，講笑老公應好享受沒有她的自由空氣，爆老公一直跟她的經理人確認是否本月20日便出發，笑言要裝GPS追蹤老公行蹤。她笑說：「老公好信得過，佢咁愛我，前一晚我開工拍綜藝節目，佢陪我等到凌晨2點。」預計在內地逗留3個多月，是首次離家這麼長時間，都擔心自己不捨得一對仔女。而此行她會順道探望居於內地的嫲嫲與爺爺，已2年沒見面，近日嫲嫲抱恙在身，在疫情下出行，笑言抱着排除萬難的心情。