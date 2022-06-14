《哈利波特》20周年　粉絲必遊日台韓魔法景點

由J.K.羅琳創作的《哈利波特》（Harry Potter）紅遍世界各地，為慶祝《哈》電影上畫20周年，不少地區都舉行慶祝活動，例如舞台劇《哈利波特——被詛咒的孩子》即將在東京的TBS赤坂ACT劇場上演，為配合宣傳，劇場附近的赤坂Sacas及赤坂Biz Tower周邊於6月16日起會化身成《哈》的主題區，除了有別開生面的布置，更有Harry Potter Cafe及主題商店等，打造成魔法世界大街。另外台灣及韓國亦不乏人氣勁旺的《哈》風格景點，絕對令粉絲樂在其中！

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東京．魔法主題街

於赤坂周邊登場的《哈》主題區共有四個景點，其中連接劇院及赤坂Biz Tower的梯級布置成霍格華茲城堡內的移動階梯，鋪上紅地氈外，還有巨型的時間轉換器擺設和42張肖像畫展示，甚具氣勢。而赤坂Biz Tower的商店街入口處則有大大隻貓頭鷹嘿美擺設在歡迎你，內裏有四間學院的旗幟及帶有魔法世界Feel的燈飾和布置，該處更開設專賣《哈》及《怪獸與牠們的產地》原創商品的店舖Harry Potter-Mahou Dokoro，店內發售約800款商品，包括有霍格華茲魔法學校的黑色長袍制服及聲控魔杖等，並特設9¾月台讓大家打卡。不可錯過的還有於赤坂Biz Tower 1樓開設的快閃咖啡店Harry Potter Cafe，除了提供多款呈現《哈》世界觀的食物飲品外，店內天花更掛有3.5米長的特大版魔杖，大家可以邊吃邊沉醉於魔法世界之中。

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台南．廢棄糖廠變魔法工廠

來到台灣台南，由百年糖廠改建而成的活化空間十鼓仁糖文創園區是不少遊客的心水景點，除了每天都有鼓樂演出，還設有五行聖樹天空步道、VR體驗館、親子手作坊和故事館等多項設施。而園區早前推出了新設施「魔法工廠」，設計超有《哈利波特》中的霍格華茲味道！你會看到工廠內採用木質牆面配上壁爐，天花滿布飛天魔法書，旁邊有大幅充滿氣勢的魔法書牆，還有魔法師必備的飛天掃帚，布置相當細緻，令人恍如置身電影場景之中，適合在此打卡或歇息。另外工廠長廊的盡頭有名為「上帝的畫作」的窗戶，古典風書牆襯托窗外綠樹及藍天白雲，也是拍照的好地方。而另一個角落則放滿魔法藥水、貓頭鷹、大壁爐等，好像石內卜教授會隨時出現一樣，值得《哈》迷到此朝聖一番！門票（全票）售NT$449（約HK$118）。

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首爾．Cafe還原電影場景

位於韓國首爾麻浦區的咖啡店943 KING'S CROSS，亦係不少《哈》迷的心頭好。該店設有4層，白天是咖啡店，晚上則會變身酒吧。門口旁邊已有魔法掃帚布置讓訪客打卡，入內更令人驚喜，每層各有不同的主題布置，1樓點餐區有令人聯想到奧利凡德商店內放滿魔杖盒的壁櫃，2樓是放有嘿美鳥籠等擺設的懷舊西式建築風格布置。3樓則以《哈》中一眾主角經常聚集的食堂為靈感，內裏放有長枱及燭台。而4樓散發魔法學校宿舍Feel，有床、梳化及暖爐等，店主更免費借出戲中4間學院的長袍讓大家穿上，所以大部分訪客都忙於穿梭各樓層影相！食品方面同樣令人興奮，必試戲中海格送給哈利波特的粉紅色生日蛋糕，亦不要錯過甚具人氣的忌廉啤酒呢。