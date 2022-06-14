楊棟華認欺凌放棄出道　金佳蘭火速歸隊拍雜誌惹不滿

韓國新人女團LE SSERAFIM於5月2日正式出道，其中成員金佳蘭早於出道前便被爆曾於初中時欺凌同學，但當時HYBE事務所懶理網民反對，堅持讓她出道，後來她繼續爆出更多黑歷史，事務所終在5月20日宣布她暫停活動。

金佳蘭已有大半個月沒有蒲頭，但在近日公開的日本雜誌封面中，她就與5名隊友一起亮相，她更獲安排站在上排中間，引起部分網民不滿：「為甚麼總是讓她站中間？」、「是要復出了嗎？」、「快些退團吧」。

另外，選秀節目《THE ORIGIN - A, B, Or What?》出身的新人男團ATBO預計於今年下半年出道，當中成員楊棟華在節目開播前已被爆曾欺凌同學，但他仍如常參加比賽，更在總決賽中勝出，但所屬的IST事務所昨日（13日）透過社交網發聲明，表示已證實楊棟華在就讀初中時曾因為不成熟和不適當的行為而令同學受到傷害，楊棟華已向受害人道歉，事務所指他決定不在ATBO出道，希望大家為他送上鼓勵，讓他可以成為成熟又有責任感的人。

不少網民支持事務所的決定：「這才是正常的公司」、「HYBE有看到嗎？甚麼時候才捨得放棄金佳蘭？」、「發起校園欺凌的人本來就不應該當偶像」。