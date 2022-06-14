電競神器行貨到港　打機手掣咁靈活？

相信唔少人都愛用電話打機，玩《Candy Crush》好多型號都得，但玩大食遊戲就不是每一部都咁順暢，因此電競手機遂應運而生。黑鯊5 Pro就是其中之一，最近終於有行貨到港，又睇吓佢係咪傳聞咁勁！

首先黑鯊5 Pro採用了3D曲面玻璃打造，機背印有機甲線條，手感及外形都比過往出色。它的OLED屏幕達6.67吋，提供目前手機界最高的144Hz刷新率及720Hz觸控採樣率，整體壓感有效面積提升了16%。另外它一如上代設有遊戲肩鍵，輕推側面的按鈕即可彈出，並可自定義「單擊」、「雙擊」、「連續點擊」、「多重點擊」等不同動作。實測打機如多了一對L、R鍵般靈活直覺，而且回彈力適中，較為可惜是按壓面積較窄，闊一點會更好。

此機配置Qualcomm最新Snapdragon 8 Gen 1晶片，港版備有8GB + 128GB及12GB + 256GB兩個容量配置，以前者作測試平台，《AnTuTu》跑分竟逾百萬分，反映性能比同級更加誇張！散熱則依靠升級版逆重力雙VC液冷系統，散熱面板總面積高達5320mm²，令晶片、5G天線及電池俱能均勻散熱，這從打機半小時機背只有微溫可見一斑。電池未達5,000mAh或以上，只有4,650mAh，幸好支援120W快速充電，能夠於15分鐘內將電量充滿。

同場加映︰另一機王下月誕生

提到電競手機，另一電競機王ASUS ROG Phone 6系列也即將於7月5日在港發表。此機搭載Snapdragon 8+ Gen 1 5G處理器和Samsung AMOLED屏幕，結合獨家ROG調校技術，實現高達165Hz刷新率。東網稍後會有真機實測，密切留意！