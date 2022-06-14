Q：本人女性，26歲，發現乳頭下方長了一兩粒小東西，沒有痛也沒有癢，亦沒有不安全性行為，也沒有懷孕，但最近是排卵期，請問它跟月經快來了有關嗎？

G小姐

A：毋須驚慌！圍繞着乳頭的乳暈部分，長有一些小小的疙瘩，這是成年女性常見的生理情況。女性於步入青春期後，至成年初期，乳暈通常依然是表面光滑的。隨年齡增長，乳暈的皮膚和乳腺之間所生長着的韌帶和乳導管，會透過皮膚底層，隱隱地呈現出來，它們既非性病，也不是性分泌方面的毛病，更別誤會了是「酒米」或「粉刺」。當乳頭軟軟的時候，小疙瘩不易察覺；但當乳頭變硬的時候，例如遇到寒冷刺激、皮膚收縮時，它們便會變得更凹凸不平，經期前它們也會較為明顯。有些情況，小疙瘩只會生長在一邊的乳暈上，這是由於該邊的乳房韌帶和乳導管較為發達，另一邊的乳暈則維持光滑，這也容易使女性誤會和擔心是不是某邊乳房出問題了。

千萬不要因為過分不放心，或誤把它們當成是「痘痘」而加以擠壓，以致適得其反，導致乳暈受傷，結果被細菌入侵，長起更嚴重更礙眼的顆粒來，令乳暈的皮膚變粗糙。

當女性懷孕，乳暈疙瘩會更為明顯，稱為「蒙氏結節」，它是「蒙氏腺導管」開口處隆突而成。妊娠期間，受到體內激素水平的影響，乳房逐漸增大，乳暈顏色加深，結節狀更形隆起，為哺乳作生理準備。

性病疑慮方面，雖則俗稱「椰菜花」的尖銳濕疣可感染乳頭，但其徵狀是高速擴散和形成潰瘍，跟這類小疙瘩完全不同。此外，以下的乳房良性腫瘤病症也與小疙瘩相似，不要混淆，它們包括「神經纖維瘤」（它常為全身纖維瘤病的一部分，乳頭和乳暈長出成群的懸垂狀腫物）、「乳腺脂肪瘤」（生長在有脂肪組織的任何結構中，多發於30至50歲肥胖者身上，通常是單個而邊界清晰的柔軟腫塊，比疙瘩明顯）、「軟纖維瘤」（又稱皮贅，多出現於乳頭部位，有一蒂與皮膚相連，質地柔軟）。整體可留意的是，乳暈的小疙瘩沒有出現「含膿」或「起水泡」的情況。建議你可待下次進行婦科年檢時，拜託醫生檢查一下，以求安心！

李偉儀