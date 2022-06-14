艾妮拍新歌MV獻出難忘第一次　演對手戲喊到崩潰

英皇歌手艾妮今日推出新歌《習慣被愛》，首歌係講述女生在愛情中習慣了做被愛的一方，漸變成理所當然，如果只是對方一味付出，最終有天他會覺得累而選擇放手。艾妮坦白說：「25歲前我係被愛，25歲後隨着⻣膠原流失，自己就成為咗愛人嗰個，好可憐。」一直好崇拜監製舒文的她簡直視他為偶像，今次錄音時乘機向他偷師，但提起這趟錄音過程十分辛酸，她說：「錄咗差唔多有8日，流行曲發音嘅方法、唱法同Hifi歌相差很遠，錄完後我發現自己一直都唔識講廣東話，差唔多每個字都要調整咬字方法，但多謝舒文教我好多，除咗調整咬字，都花好長時間搵適合嘅聲嚟演繹，開心自己最後做得到。」

談到《習》MV她獻出了很多第一次，第一次到坪洲、第一次有故事性兼與男主角黃溢豪演感情戲，她說：「嗰日先第一次見，大家有好多對手戲，有幕分手嘅戲、要攬住嚎哭，真係拍到我崩潰，因為我都仲係一個新演員，我覺得佢可以畀到啲情緒我，大家一齊入戲，好多謝佢幫手。」第一次入坪洲令她難忘，她說：「原來坪洲係冇任何嘅車輛，你只可以踩單車，所以我哋喺拍攝的過程都幾艱辛，唔係因為要喺酷熱天氣下開工，而係因為我哋有好多器材但係冇車。」她還笑說：「我記得我拍完嗰一刻我講過話我唔會再入坪洲，因為真係好辛苦。」