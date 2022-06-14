Anson Lo認有不足之處　需要時間改善滿足大家

男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）接受鄭裕玲主持的《口水多過浪花》訪問，談到MIRROR熱爆全城，深得粉絲心和支持，Anson Lo謙虛說：「我哋都擔心自己做得唔好，驚唔值得大家嘅鍾意。」他自覺自己唱歌未夠好，他說：「譬如大家一定要比較，或者一定要去評論嘅時候，我喺唱歌方面一定遜色過其他歌手，可能咁樣好坦白好難聽，但呢樣係我一定要承認嘅嘢，我有不足嘅地方要用時間去改善。」

忙得連瞓覺時間都冇的Anson Lo表示要改善、要訓練本身能力係好重要，但時間上同工作係有衝突，他無奈說：「其他工作唔代表唔緊要。」經常連踩幾十小時工作的他，最令「神徒」憂心，他直言貪心想多元化，除了唱歌，也要拍劇、拍廣告，他會用最大的努力平衡生活與工作，他說：「最驚平衡唔到，因為是但一個範疇做唔到嘅時候，會令部分樂迷失望。」

距離MIRROR開騷還有個多月時間，但12子各有各忙，至今仍未安排到齊腳排練，他說：「好似我拍緊劇，都有抽時間同監製傾吓我歌曲編排，而其他邊個抽到時間就邊個排住先。」他透露演唱會Rundown已經有：「大家知道唱乜嘢歌，其實花姐（經理人）比較擔心我哋體能上做唔做到呢個rundown，從而建議調整歌曲嘅編排。」

MIRROR個唱門票一秒難求，連鏡粉都對票務安排大表不滿，他坦言自己分到幾多張飛也不知道，雖然家人有問過他門票問題，但他本身都承諾唔到買到幾多飛，根據過往MIRROR開騷的經驗，每個成員都只是分得10張以內的門票，他會分畀父母為先。

Anson Lo今早被目睹與徐思喬（Asha）、黃德斌、柳應廷（Jer）等現身中環拍攝劇集《百萬同居計劃》，吸引十幾個粉絲圍觀，劇情指他與Asha拖手仔回家，在樓下撞到黃德斌、練美娟呢對夫妻，繼而4人一齊去蒲。